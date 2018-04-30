Шарапова опустилась на 12 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова опустилась с 41-го на 53-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает официальный сайт организации.

На прошлой неделе Шарапова проиграла француженке Каролин Гарсии в матче первого круга турнира в Штутгарте.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая потеряла одну позицию в рейтинге, опустившись на 15-е место.

В первой десятке изменений не произошло. Первую позицию по-прежнему занимает румынка Симона Халеп, на втором месте — представительница Дании Каролин Возняцки, на третьем — испанка Гарбинье Мугуруса.

Ранее сообщалось, что чешская теннисистка Плишкова стала победительницей турнира WTA в Штутгарте.