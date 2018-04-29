Чешская теннисистка Плишкова стала победительницей турнира WTA в Штутгарте

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Чешка Каролина Плишкова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.

В финальном матче Плишкова обыграла американку Коко Вандевей в двух сетах со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Поединок продолжался 1 час 56 минут.

Ранее бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс обвинила в сексизме бывшего румынского теннисиста Иона Цириака, который является владельцем турнира в Мадриде.

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