Чешская теннисистка Плишкова стала победительницей турнира WTA в Штутгарте
Чешка Каролина Плишкова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
В финальном матче Плишкова обыграла американку Коко Вандевей в двух сетах со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Поединок продолжался 1 час 56 минут.
Ранее бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс обвинила в сексизме бывшего румынского теннисиста Иона Цириака, который является владельцем турнира в Мадриде.
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