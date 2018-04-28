Серена Уильямс обвинила в сексизме владельца теннисного турнира в Мадриде
«Я всегда говорю, что люди имеют право на своё мнение. Очевидно, что женский теннис не ограничивается лишь мной», — приводит слова Уильямс The New York Times.
Она отметила, что намерена поговорить с Цириаком, и назвала его слова невежественными.
«Это сексистский комментарий, и, возможно, он невежественный человек», — подчеркнула Уильямс.
Цириак в одном из интервью сказал про американскую теннисистку следующее: «36 лет и 90 килограммов? При всем уважении, я хотел бы видеть в женском теннисе что-то ещё».
Ранее сообщалось, что Шарапова начала подготовку к турниру в Мадриде.