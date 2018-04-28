Серена Уильямс обвинила в сексизме владельца теннисного турнира в Мадриде

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Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс обвинила в сексизме бывшего румынского теннисиста Иона Цириака, который является владельцем турнира в Мадриде.

«Я всегда говорю, что люди имеют право на своё мнение. Очевидно, что женский теннис не ограничивается лишь мной», — приводит слова Уильямс The New York Times.

Она отметила, что намерена поговорить с Цириаком, и назвала его слова невежественными.

«Это сексистский комментарий, и, возможно, он невежественный человек», — подчеркнула Уильямс.

Цириак в одном из интервью сказал про американскую теннисистку следующее: «36 лет и 90 килограммов? При всем уважении, я хотел бы видеть в женском теннисе что-то ещё».

Ранее сообщалось, что Шарапова начала подготовку к турниру в Мадриде.

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