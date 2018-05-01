Олимпийский чемпион, российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал сообщения британских СМИ о его участии в договорном матче.

«Это бред. Мне несколько дней назад звонил британский журналист, задавал вопросы. Мне нечего, кроме этого, сказать», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Британское издание The Telegraph опубликовало статью, в которой указало, что Кафельникова в 2003 году вынудили завершить карьеру в связи с проведением расследования по подозрению в манипуляции результатами.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обвинила в сексизме владельца теннисного турнира в Мадриде.