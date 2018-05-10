Бывший американский теннисист рассказал, что президент США Трамп предлагал ему $1 млн за матч с сёстрами Уильямс

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Бывший американский теннисист Джон Макинрой рассказал, что президент США Дональд Трамп предлагал ему $1 млн за матч с Сереной или Винус Уильямс.

«Я получил конверт от Трампа. Он написал: «Уважаемый Джон, я предлагаю тебе $ 1 млн за матч с Сереной или Винус», — приводит слова Макинроя Bleacher Report.

Он отметил, что это произошло до того, как Трамп стал президентом США.

По словам спортсмена, он отказался от предложения, так как не хотел соревноваться с женщинами. Макинрой отметил, что одержал бы победу в таком матче.

«Мои дочки со мной не согласились, сказав, что вряд ли я бы победил. Боже, я даже не могу переманить на свою сторону собственных детей!» — в шутку добавил Макинрой.

Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира в Риме.

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