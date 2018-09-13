Семь футболистов немецкой команды отчислены из-за фото с нацистским приветствием

Семь футболистов немецкой команды «1920 Мыл» отчислены из-за опубликованного фото с нацистским приветствием.

По просьбе спонсора команды Энгина Арслана, имеющего турецкие корни, сделать нестандартное фото футболисты продемонстрировали нацистское приветствие.

Арслан опубликовал фото в социальной сети, но через несколько минут удалил его. Однако руководство клуба успело заметить снимок и отчислило игроков, сообщает The Sun.

Футболисты, чей возраст составляет от 18 до 27 лет, позже принесли извинения за этот поступок.

Ранее ФИФА вынесла предупреждение Хорватскому футбольному союзу за националистический баннер на матче чемпионата мира 2018 года.