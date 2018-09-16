«Витесс» Слуцкого обыграл ПЕК в пятом туре Эредивизи

Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал победу над ПЕК в матче пятого тура голландской Эредивизи.

Встреча, прошедшая в Зволле, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Витессу» принёс дубль Тима Матавжа.

Для подопечных Слуцкого эта победа стала второй в нынешнем сезоне. В активе команды из Арнема также две ничьи и одно поражение.

В шестом туре «Витесс» на своём поле сыграет с клубом «АДО Ден Хааг», а ПЕК на выезде встретится с «Эмменом».

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло» в матче Серии А.