«Витесс» Слуцкого обыграл ПЕК в пятом туре Эредивизи

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Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал победу над ПЕК в матче пятого тура голландской Эредивизи.
«Витесс» Слуцкого обыграл ПЕК в пятом туре Эредивизи
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Зволле, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Витессу» принёс дубль Тима Матавжа.

Для подопечных Слуцкого эта победа стала второй в нынешнем сезоне. В активе команды из Арнема также две ничьи и одно поражение.

В шестом туре «Витесс» на своём поле сыграет с клубом «АДО Ден Хааг», а ПЕК на выезде встретится с «Эмменом».

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло» в матче Серии А.

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