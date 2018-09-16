Хет-трик Азара, осечка «Реала» и отложенный дебют Головина: итоги субботних матчей в европейских футбольных чемпионатах

В субботу состоялись матчи ведущих футбольных чемпионатов Европы. В Англии «Челси» и «Ливерпуль» продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ со стопроцентными показателями. При этом лондонцам победу над «Кардифф Сити» принёс хет-трик Эдена Азара. А в испанской Примере «Барселона» оторвалась от «Реала» после того, как мадридцы разошлись миром с «Атлетиком». Наконец, дебют Александра Головина в составе «Монако» вновь не состоялся. Россиянин не попал в заявку команды на матч с «Тулузой», хотя успел вернуться в общую группу.

Англия

Центральным матчем дня, да и всего пятого тура АПЛ, стало противостояние «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Лондонцы после обидного поражения от «Уотфорда» намеревались огорчить действующего финалиста Лиги чемпионов. А подопечные Юргена Клоппа жаждали одержать пятую победу в пяти первых матчах нового сезона чемпионата страны.

В результате главным антигероем встречи стал голландский вратарь хозяев Михел Ворм, подменявший лишённого на 20 месяцев водительских прав за езду в нетрезвом виде Уго Льориса. Впрочем, матч француз пропускал не из-за этого скандала, а по причине травмы, как и Деле Алли.

Сменщик Льориса вряд ли остался доволен собой. В самом конце первого тайма Ворм вытащил мяч уже из-за ленточки после удара Жоржиньо Вейналдума, а на 54-й минуте не сумел поймать снаряд в руки и позволил Роберто Фирмино беспрепятственно отправить его в сетку с пары метров.

Единственное, на что сподобился «Тоттенхэм» до конца матча, — гол престижа Эрика Ламелы. Другим неприятным для команды моментом стала пугающая травма Фирмино. По ходу встречи Ян Вертонген пальцем фактически проткнул глаз бразильца. Футболиста пришлось экстренно отправить в больницу, и лишь по счастливой случайности Роберто избежал серьёзных повреждений.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. 😵 pic.twitter.com/ytCkF3LQPx — Squawka News (@SquawkaNews) 15 сентября 2018 г.

«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд и продолжил лидировать в турнирной таблице АПЛ вместе с «Челси».

Сами лондонцы дома разгромили скромный «Кардифф Сити». При этом уже на 16-й минуте гости неожиданно открыли счёт. Однако в дальнейшем «Челси» не позволил усомниться в своём преимуществе и ещё до перерыва вырвался вперёд благодаря двум точным ударам Эдена Азара. А за десять минут до конца матча бельгиец реализовал пенальти и оформил хет-трик. Точку же красивым дальним ударом поставил экс-футболист «Анжи» Виллиан.

Разгромную победу одержал и действующий чемпион «Манчестер Сити». Горожане на своём поле оказались сильнее «Фулхэма» — 3:0. Символично, что открыл счёт уже на второй минуте Лерой Зане, у которого совсем недавно родилась дочь. Удвоил преимущество хозяев Давид Сильва. Испанец забил 50-й мяч в АПЛ. Точку же в начале второго тайма поставил Рахим Стерлинг.

Наконец, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» одержали победы с одинаковым счётом 2:1 над «Ньюкаслом» и «Уотфордом» соответственно. Команде Жозе Моуринью удалось остановить коллектив бывшего наставника казанского «Рубина» Хави Грасии, который на старте сезона АПЛ сенсационно одержал четыре победы в четырёх матчах.

Судьбоносным стал пятиминутный отрезок незадолго до конца первого тайма, в ходе которого гости отличились дважды. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг. Во втором тайме «Уотфорду» удалось сократить отставание до минимума, но отыграться хозяевам было не суждено.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью

Reuters

Испания

В Примере четвёртую победу подряд одержала «Барселона», которая продолжает лидировать в турнирной таблице со стопроцентными показателями. Каталонцы взяли три очка в непростом выездном сражении с «Реалом Сосьедад».

Дебют получился для фаворитов неудачным. Уже на 12-й минуте Ариц Элустондо после розыгрыша стандартного положения открыл счёт ударом в ближний угол.

Несмотря на все старания, «Барсе» отыграться до перерыва так и не удалось. Зато во втором тайме подопечные Эрнесто Вальверде воспользовались оружием соперника — стандартными положениями. В результате именитые гости отличились дважды с интервалом в пять минут после подач с угловых. Сравнял счёт Луис Суарес, а победу сине-гранатовым принёс Усман Дембеле.

А вот «Реал» впервые в сезоне потерял очки: мадридцы на выезде не сумели обыграть «Атлетик». Команда из Бильбао активно начала матч и с ходу создала пару опасных моментов у ворот Тибо Куртуа. В свою очередь, на последнем рубеже хозяев хорош был 21-летний Унай Симон.

В середине первого тайма «Атлетику» всё-таки удалось открыть счёт: Икер Муньяин с близкого расстояния послал мяч в сетку после прострела с фланга.

Отыгрался «Реал» уже после перерыва. Не самый высокий Иско после подачи Гарета Бэйла справа получил возможность спокойно отправить снаряд головой в дальний угол. Тут же испанец мог вывести гостей вперёд, но не реализовал выход один на один с Симоном. Молодой вратарь «Атлетика», безусловно, стал одним из главных героев матча. Между тем «Реал» довольствовался ничьей уже в третьем поединке к ряду с соперником из Бильбао.

Reuters

Потеряла очки и другая мадридская команда. «Атлетико» не только не сумел обыграть скромный «Эйбар», но и едва избежал поражения благодаря голу на 94-й минуте. При этом в прошлом туре мадридцы уступили «Сельте». Таким образом, на счету команды после четырёх матчей Примеры значатся всего четыре очка.

Довольствовалась мирным исходом и «Валенсия» Дениса Черышева. Коллектив Марселино Гарсии Тораля в домашнем матче с «Бетисом» рассчитывал на первую победу в сезоне, но добился лишь нулевой ничьей. Сам россиянин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 77 минут.

Италия

Центральным матчем субботы в Серии А стало противостояние «Наполи» и «Фиорентины». Неаполитанцы намеревались реабилитироваться перед болельщиками после разгрома от «Сампдории», а коллектив из Флоренции — одержать третью победу в трёх матчах.

При этом игра прошла при полупустых трибунах «Сан Паоло». Из-за серьёзного повышения цен на билеты на стадионе присутствовало всего чуть более 10 тыс. человек.

Это не помешало «Наполи» набрать важнейшие три очка. Подопечные Карло Анчелотти владели преимуществом весь матч, но пробить Бартоломея Дроноговского сумели лишь на 79-й минуте. Лоренцо Инсинье, получив мяч в штрафной, отправил его польскому голкиперу в противоход.

В другом матче игрового дня маститый «Интер» неожиданно уступил вернувшейся в Серию А «Парме». Три очка подопечным Роберто Д’Аверсы принёс невероятный дальний удар Федерико Димарко за десять минут до конца встречи. «Парма» одержала первую победу в сезоне и теперь имеет в своём активе столько же баллов, сколько и «Интер», — четыре.

Reuters

Германия

А в турнирной таблице Бундеслиги продолжает уверенно лидировать «Бавария». В центральном матче третьего тура мюнхенцы одержали волевую победу над «Байером». При этом леверкузенцы уже на второй минуте заработали пенальти после того, как Тьяго Алькантара сыграл рукой в собственной штрафной. Мануэль Нойер парировал удар Кевина Фолланда с «точки», но судья попросил повторить попытку. На этот раз к мячу подошёл Венделл и отправил его точно в сетку.

Однако уже через пять минут бразилец совершил грубую ошибку у своей штрафной и помог Корентину Толиссо сравнять счёт. А вскоре ветеран Арьен Роббен красивым ударом в дальнюю девятку вывел «Баварию» вперёд.

В концовке матча «Байер» вдобавок остался в меньшинстве — появившийся незадолго до того на поле Карим Беллараби наступил на ногу оппоненту в центральном круге. Вскоре гости пропустили и третий мяч — отличился вышедший на замену Хамес Родригес.

Одержала победу и дортмундская «Боруссия». Жёлто-чёрные в непростом матче сломили сопротивление «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне — 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Абду Диалло, Мариус Вольф и Пако Алькасер.

По семь очков в активе имеют также «Вольфсбург», «Герта» и «Майнц». Последняя команда провела захватывающий матч с «Аугсбургом». Пропустив на 83-й минуте, подопечные Сандро Шварца успели не только сравнять счёт, но и вырвать победу перед самым финальным свистком арбитра. А «Вольфсбург» и «Герта» в очном противостоянии забили четыре мяча на двоих, но не смогли определить победителя и сравняться по количеству набранных баллов с «Баварией».

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А соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Шальке» потерпел третье поражение к ряду. Подопечные Доменико Тедеско на этот раз на выезде уступили «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

Франция

Действующий чемпион ПСЖ продлил впечатляющую победную серию в Лиге 1 до пяти матчей, несмотря на отсутствие Килиана Мбаппе и Неймара. Первый пропустил встречу с «Сент-Этьеном» из-за дисквалификации, а второй просто получил отдых от тренерского штаба в преддверии стартовой игры группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Но и без своих звёздных партнёров парижане спокойно отправили в ворота неуступчивого оппонента четыре безответных мяча. Таким образом, Томас Тухель стал первым тренером в истории ПСЖ, одержавшим с командой пять побед подряд на старте сезона Лиги 1.

В другом матче пятого тура «Ницца» без Марио Балотелли в концовке вырвала волевую победу над «Ренном». Напомним, нападающий сборной Италии был временно выведен из состава команды по причине лишнего веса. По информации СМИ, вес футболиста на данный момент составляет около 100 кг.

А вот дебют Александра Головина в составе «Монако» вновь отложился. На неделе российский полузащитник вернулся в общую группу после травмы, но тренерский штаб монегасков решил, что полузащитник ещё не набрал подобающую форму, и не включил его в заявку на выездной матч с «Тулузой».

В результате «Монако» в четвёртой игре Лиги 1 к ряду осталось без победы. Гостей вывел вперёд Юри Тилеманс, однако за десять минут до финального свистка «Тулуза» ушла от поражения.