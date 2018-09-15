«Челси» одержал волевую победу над «Кардиффом» в матче чемпионата Англии по футболу, Азар оформил хет-трик

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Лондонский «Челси» на своём поле одержал волевую победу над «Кардифф Сити» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» одержал волевую победу над «Кардиффом» в матче чемпионата Англии по футболу, Азар оформил хет-трик
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Счёт был открыт голом защитника «Кардиффа» Сулеймана Бамбы (16-я минута). 

«Челси» ответил четырьмя забитыми мячами, три из которых на счету Эдена Азара (37-я, 44-я и 80-я минуты). Ещё один раз отличился Виллиан (83-я минута).

«Челси» одержал пятую победу подряд и с 15 очками делит первое место с «Ливерпулем». «Кардифф Сити» с двумя очками занимает 16-е место. 

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче АПЛ.

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