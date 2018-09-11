«Ответом на это должны стать братство и солидарность»: бывший футболист «Сент-Этьена» Гомис погиб в перестрелке

В ночь на 10 сентября во французском городе Ла-Сен-сюр-Мер в результате перестрелки был убит 19-летний экс-защитник «Сент-Этьена» Вильям Гомис. Ещё одной жертвой преступления стал 14-летний подросток. Гомис выступал за резервный состав «Сент-Этьена», но покинул клуб по окончании прошлого сезона. Свои соболезнования выразили болельщики и бывшие партнёры по команде.

Бывший футболист французского клуба «Сент-Этьен» Вильям Гомис скончался от ранений, полученных в перестрелке, произошедшей в ночь на 10 сентября. Информацию о гибели 19-летнего защитника подтвердили представители команды.

«С глубоким сожалением мы узнали о трагической гибели Вильяма Гомиса, случившейся накануне. Молодой спортсмен, которому в декабре должно было исполниться 20 лет, не пропускал ни одну тренировку с того момента, как он впервые пришёл в команду в возрасте 15 лет. За его человеческие качества его ценили наставники и товарищи по команде, с которыми он делил радость и годы обучения. Руководство, тренеры, игроки и сотрудники клуба глубоко поражены этой неожиданной смертью и выражают свои сожаления членам его семьи», — говорится в официальном заявлении «Сент-Этьена».

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Французская полиция только начала расследование трагедии, в связи с чем её подробности по-прежнему остаются невыясненными. Известно, что конфликт с применением оружия произошёл в родном городе Гомиса Ла-Сен-сюр-Мер, расположенном на юго-востоке Франции. Представители правоохранительных органов нашли на месте преступления несколько десятков гильз от автомата АК-47.

Медики, незамедлительно прибывшие на помощь пострадавшим, были вынуждены констатировать смерть Гомиса, наступившую в результате огнестрельных ранений. Кроме того, ещё одной жертвой преступления стал 14-летний подросток, чьё имя не называется. Мальчик был направлен в ближайший госпиталь, однако скончался по дороге к нему.

Футболист начал обучение в академии «Сент-Этьена» в 2013 году. Несмотря на то, что ему так и не удалось попасть в основную команду, Гомис регулярно появлялся на поле в матчах третьего по силе дивизиона страны в резервном составе. Кроме того, зачастую он выступал на позиции капитана.

Несмотря на то, что защитник делал значительные успехи и по окончании сезона-2017/18 ему был предложен новый контракт, этим летом он неожиданно для многих принял решение покинуть команду и вернуться в родной город. Причиной могла стать ещё одна трагедия, произошедшая в его семье. Несколько недель назад аналогичным образом погиб младший брат Гомиса, ставшей жертвой перестрелки с участием уличных группировок.

Многие одноклубники были шокированы трагической смертью молодого человека. Один из его бывших товарищей по команде и близкий друг вратарь Антони Мезоньяль признался, что не смог сдержать чувств, когда узнал о произошедшем.

«Когда мне позвонили ночью, чтобы рассказать о случившемся, я подумал, что мне снится страшный сон. Все моменты, которые мы провели вместе, навсегда останутся в памяти. Сегодня мой брат отправился в большое путешествие. Все молитвы о тебе», — написал Мезоньяль на своей странице в Twitter.

В стороне от трагедии не остались и многочисленные поклонники таланта француза.

«Всего 19 лет. Сердце разрывается на части. Мои молитвы о семье Вильяма Гомиса», — написал один из пользователей социальных сетей.

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Ещё один болельщик отметил, что полузащитника можно было с уверенностью назвать восходящей звездой футбола.

«Слишком много смертей происходит в последнее время. Покойся с миром, ещё одна молодая звезда», — добавил он.

После того, как в сети появилась информация о трагедии, произошедшей в Ла-Сен-сюр-Мере, некоторые любители футбола ошибочно приняли Гомиса за его однофамильца Бафетимби — также уроженца пригорода Тулона, ныне выступающего за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Однако экс-нападающий английского «Суонси» и турецкого «Галатасарая» поспешил заверить, что находится в безопасности и его жизни ничто не угрожает. Более того, он не является родственником покойного. Свои соболезнования француз также выразил в Twitter.

«Ему было всего лишь 19 лет. Покойся с миром, мой младший брат. Мои молитвы о его семье, близких и тех, кто находился рядом. Единственным ответом на эту драму должны стать братство и солидарность. Все вместе мы должны жить в мире», — написал Гомис.