Мадридский «Реал» в гостях сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче чемпионата Испании по футболу

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Мадридский «Реал» в гостях сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На гол футболиста «Атлетика» Икера Муньяина (32-я минута) мадридский клуб ответил забитым мячом Иско (63-я минута).

«Реал» потерял первые очки в нынешнем сезоне чемпионата Испании, с десятью очками занимая второе место. «Атлетик» набрал пятое очко и расположился на четвёртом месте, сыграв три игры.

«Реал» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.

Ранее «Барселона» на выезде одержала волевую победу над клубом «Реал Сосьедад» в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу.

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