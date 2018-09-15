Мадридский «Реал» в гостях сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Реал» в гостях сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:1. На гол футболиста «Атлетика» Икера Муньяина (32-я минута) мадридский клуб ответил забитым мячом Иско (63-я минута). «Реал» потерял первые очки в нынешнем сезоне чемпионата Испании, с десятью очками занимая второе место. «Атлетик» набрал пятое очко и расположился на четвёртом месте, сыграв три игры. «Реал» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. Ранее «Барселона» на выезде одержала волевую победу над клубом «Реал Сосьедад» в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу.