Голы Суареса и Дембеле принесли «Барселоне» волевую победу над «Реал Сосьедадом» в матче чемпионата Испании по футболу

«Барселона» на выезде одержала волевую победу над клубом «Реал Сосьедад» в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Реал Сосьедад» открыл счёт благодаря голу Арица Элустондо (12-я минута). Победу «Барселоне» принесли голы Луиса Суареса (63-я) и Усмана Дембеле (66-я минута). Каталонцы одержали четвёртую победу подряд со старта чемпионата Испании и с 12 очками занимают первое место. Клуб из Сан-Себастьяна с четырьмя очками расположился на десятой строчке. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против проведения матчей испанской Примеры в США.