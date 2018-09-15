Голы Суареса и Дембеле принесли «Барселоне» волевую победу над «Реал Сосьедадом» в матче чемпионата Испании по футболу

Короткая ссылка
«Барселона» на выезде одержала волевую победу над клубом «Реал Сосьедад» в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу.
Голы Суареса и Дембеле принесли «Барселоне» волевую победу над «Реал Сосьедадом» в матче чемпионата Испании по футболу
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Реал Сосьедад» открыл счёт благодаря голу Арица Элустондо (12-я минута).

Победу «Барселоне» принесли голы Луиса Суареса (63-я) и Усмана Дембеле (66-я минута).

Каталонцы одержали четвёртую победу подряд со старта чемпионата Испании и с 12 очками занимают первое место. Клуб из Сан-Себастьяна с четырьмя очками расположился на десятой строчке.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против проведения матчей испанской Примеры в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить