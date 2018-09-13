ФИФА выступила против проведения матчей Примеры в США

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Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против проведения матчей испанской Примеры в США.
ФИФА выступила против проведения матчей Примеры в США
  • РИА Новости

Как сообщает Football Espana, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом провёл встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, по итогам которой стороны выступили против инициативы Ла Лиги.

Отмечается, что, по мнению ФИФА, проведение матчей в США ставит бизнес выше футбола. В испанском правительстве же считают, что организация таких матчей пойдёт на пользу движению за независимость Каталонии.

16 августа стало известно, что в новом сезоне некоторые матчи чемпионата Испании по футболу пройдут в Канаде и США. Испанская ассоциация футболистов выступила против данного нововведения.

Ранее сообщалось, что Ла Лига подала заявку в RFEF на проведение матча «Жирона» — «Барселона» в США.

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