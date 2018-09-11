Ла Лига подала заявку в RFEF на проведение матча «Жирона» — «Барселона» в США
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Как сообщает Mundo Deportivo, обращение к RFEF было подписано президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом, а также руководителями «Барселоны» и «Жироны» — Хосепом Марией Бартомеу и Делфи Гели.
Отмечается, что игра должна состояться 26 января на стадионе Hard Rock в Майами.
16 августа стало известно, что в новом сезоне некоторые матчи чемпионата Испании по футболу пройдут в Канаде и США. Испанская ассоциация футболистов выступила против данного нововведения.
Ранее глава RFEF высказался о проведении матчей Примеры в США.