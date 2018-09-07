Глава RFEF высказался о проведении матчей Примеры в США

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Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал намерение Ла Лиги проводить некоторые матчи Примеры в США.
Глава RFEF высказался о проведении матчей Примеры в США
  • Reuters

«Тебас (глава Ла Лиги. — RT) поговорил со всеми, кроме тех, с кем следовало. Я слышал, что что-то уже было подписано, но пока Ла Лига нас ни о чём не оповещала. Это полное отсутствие уважения и непонятное поведение президента Ла Лиги, который очень требователен, когда речь заходит о поведении других», — приводит слова Рубиалеса AS.

Он отметил, что лично не видел подписанных контрактов, на основании которых матчи будут проходить в США, но напомнил о позиции руководителя ФИФА Джанни Инфантино, выступающего за проведение матчей внутренних турниров на территории организующих их стран.

«Товарищеские матчи отличаются от игр национального чемпионата. Нельзя принимать такое решение без консультаций с федерацией или футболистами. Тебас же обошёл всех», — добавил глава RFEF.

16 августа стало известно, что в новом сезоне некоторые матчи чемпионата Испании по футболу пройдут в Канаде и США. Испанская ассоциация футболистов выступила против данного нововведения.

Ранее сообщалось, что «Жирона» согласилась на матч чемпионата Испании с «Барселоной» в США.

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