«Жирона» согласилась на матч чемпионата Испании с «Барселоной» в США

«Жирона» сообщила, что готова к предметному диалогу о проведении матча чемпионата Испании с «Барселоной» в США.

«Клуб примет предложение провести матч в США, так как считаем, что это хорошая возможность увеличения популярности не только для клуба, но и для нашего города и региона», — приводится сообщение на официальном сайте.

«Жирона» совместно с руководством лиги готовы возместить расходы владельцев абонементов за то, что матч не будет проведён на своём стадионе.

Матч «Жирона» — «Барселона» предварительно запланирован на конец января в американском Майами.

Ранее сообщалось, что руководство чемпионата Испании по футболу рассматривает возможность проведения матчей турнира на территории Мексики.