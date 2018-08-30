Руководство испанской Примеры рассматривает возможность проведения матчей турнира в Мексике

Руководство чемпионата Испании по футболу рассматривает возможность проведения матчей турнира на территории Мексики.

«Мексика является для нас ключевым направлением работы, для нас это вторая по важности зарубежная страна. После того как мы успешно проведём игры в США, будем пытаться организовать матчи в Мексике», — приводит Marca слова представителя Примеры Нуно Переса Пла.

16 августа стало известно, что в новом сезоне некоторые матчи чемпионата Испании по футболу пройдут в Канаде и США. Испанская ассоциация футболистов выступила против данного нововведения.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас исключил проведение эль-класико в Северной Америке.