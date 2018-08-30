Руководство испанской Примеры рассматривает возможность проведения матчей турнира в Мексике
«Мексика является для нас ключевым направлением работы, для нас это вторая по важности зарубежная страна. После того как мы успешно проведём игры в США, будем пытаться организовать матчи в Мексике», — приводит Marca слова представителя Примеры Нуно Переса Пла.
16 августа стало известно, что в новом сезоне некоторые матчи чемпионата Испании по футболу пройдут в Канаде и США. Испанская ассоциация футболистов выступила против данного нововведения.
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас исключил проведение эль-класико в Северной Америке.