Болельщики «Спартака» составили петицию в поддержку Карреры

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Болельщики московского «Спартака» составили петицию в поддержку главного тренера футбольной команды Массимо Карреры.
Болельщики «Спартака» составили петицию в поддержку Карреры
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Болельщики отреагировали на лайки футболистов Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которым понравилось видео со стихотворением актёра Дмитрия Назарова, в котором он критикует тренера.

«Считаем такое поведение футболистов вопиющим проявлением непрофессионализма», — говорится в заявлении на сайте Change.org.

Количество подписавших петицию перевалило за тысячу.

Ранее Глушаков и Ещенко оценили стихотворение актёра Назарова с критикой Карреры.

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