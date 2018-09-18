Болельщики «Спартака» составили петицию в поддержку Карреры
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- © Dmitry Golubovich
Болельщики отреагировали на лайки футболистов Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которым понравилось видео со стихотворением актёра Дмитрия Назарова, в котором он критикует тренера.
«Считаем такое поведение футболистов вопиющим проявлением непрофессионализма», — говорится в заявлении на сайте Change.org.
Количество подписавших петицию перевалило за тысячу.
Ранее Глушаков и Ещенко оценили стихотворение актёра Назарова с критикой Карреры.