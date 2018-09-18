Глушаков высказался по поводу лайка поста актёра Назарова в Instagram

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков опроверг обвинения в том, что ему понравилось видео актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

«Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своём официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим видео. Это наглая ложь», — написал Глушаков в своём Instagram.

Он также сказал, что поставил лайк под фотографией Назарова в одном из сообществ болельщиков «Спартака», не читая описания к фото.

«Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило», — заявил Глушаков.

Он также заверил, что знает об отображении лайков у своих подписчиков, и добавил, что всё недовольство он высказывает лично. По словам капитана «Спартака», отношения между ним и Каррерой хорошие.

Ранее болельщики московского «Спартака» составили петицию в поддержку главного тренера футбольной команды Массимо Карреры.