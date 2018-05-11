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В Киеве порекомендовали украинцам не ехать на ЧМ-2018 в Россию

11 мая 2018, 05:04

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян порекомендовал украинским болельщикам не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом он сказал в студии телеканала UA TV.

«Независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего... Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — заявил Слободян.

Он добавил, что для украинцев существуют «дополнительные риски» в России.

По его словам, «начиная с того, что их там будут пытаться завербовать и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку».

Ранее Порошенко назвал ЧМ-2018 в России «инструментом пропаганды»

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