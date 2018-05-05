Порошенко назвал чемпионат мира по футболу в России «инструментом пропаганды»

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Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью изданию Focus раскритиковал чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
Порошенко назвал чемпионат мира по футболу в России «инструментом пропаганды»
  • globallookpress.com
  • © Maxym Marusenko

«Это чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это вопрос геополитики», — сказал Порошенко.

По мнению президента, каждый должен сам решать, «ехать туда или нет».

Ранее глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сравнил трансляцию ЧМ-2018 со смертью. 

3 мая Порошенко заявил, что разместит в своём доме некоторых гостей, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов.

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