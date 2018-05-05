Порошенко назвал чемпионат мира по футболу в России «инструментом пропаганды»
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«Это чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это вопрос геополитики», — сказал Порошенко.
По мнению президента, каждый должен сам решать, «ехать туда или нет».
Ранее глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сравнил трансляцию ЧМ-2018 со смертью.
3 мая Порошенко заявил, что разместит в своём доме некоторых гостей, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов.