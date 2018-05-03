Порошенко заявил, что поселит в своём доме некоторых гостей финала Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что разместит в своём доме некоторых гостей, приехавших в Киев на финал Лиги чемпионов.
Порошенко заявил, что поселит в своём доме некоторых гостей финала Лиги чемпионов
  • Reuters

«На сегодняшний день нельзя найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома. Такой уровень ажиотажа, такой уровень популярности», — цитирует Порошенко телеканал NewsOne.

Украинский лидер в своём Twitter также отметил, что власти страны чрезвычайно серьёзно отнеслись к подготовке к финалу Лиги чемпионов.

«Я думаю, что это будет настоящее футбольное чудо, которое мы сможем увидеть в Киеве», — пояснил президент Украины.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18 между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» состоится 26 мая в Киеве.

Ранее сообщалось, что побывавших в Крыму российских журналистов могут не пустить на финал футбольной Лиги чемпионов.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных