СМИ: Побывавших в Крыму российских журналистов не пустят на финал футбольной Лиги чемпионов

Допуск российских журналистов к финальному матчу Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем», который пройдёт в Киеве 26 мая, будет ограничен.

Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, Украина намерена запретить въезд россиянам, которые нарушали государственную границу страны и посещали Крым, ДНР и ЛНР.

«В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска. Эти люди нарушили украинское законодательство и не смогут освещать спортивное мероприятие из Киева, даже если у них будет аккредитация», — заявил один из собеседников источника.

Ранее известный карикатурист Омар Момани представил анонс финала Лиги чемпионов.