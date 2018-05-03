«Пусть освещают дистанционно»: Украина намерена не пустить российских журналистов на финал Лиги чемпионов

Российских журналистов могут не пустить на финал Лиги чемпионов в Киеве, несмотря на наличие аккредитаций. По данным СМИ, ограничения коснутся тех сотрудников медиа, которые в последние несколько лет побывали в Крыму, а также непризнанных республиках ДНР и ЛНР. В Госдуме эту инициативу назвали политической и абсурдной. А в Российском футбольном союзе (РФС) пообещали максимально оперативно разобраться в ситуации, как только появится официальное подтверждение.

«Должны пользоваться средствами интернета»

Финал Лиги чемпионов в Киеве часть российских журналистов рискует посмотреть лишь по телевизору. По информации «Известий», Украина планирует запретить въезд в страну на матч тем сотрудникам СМИ, которые за последние несколько лет побывали в Крыму, а также в ДНР или ЛНР. В таком случае журналистам могут не разрешить освещать важное спортивное событие со стадиона, даже несмотря на наличие аккредитации.

На Украине считают, что въехавшие на территорию Крыма «через закрытые пункты пропуска» представители СМИ «нарушили государственную границу». Радикально настроенные депутаты Верховной рады и вовсе предлагают не пускать на финал ЛЧ всех российских журналистов.

«Я считаю, что российские журналисты должны пользоваться средствами интернета. И такое событие, как финал Лиги чемпионов, пусть освещают дистанционно, как это было в 2017 году, когда мы принимали Евровидение». Украинцам также стоит бойкотировать чемпионат мира, который пройдёт в России в 2018 году», — приводит слова украинского депутата Александра Марченко «Известия».

Впрочем, такую точку зрения поддерживают далеко не все. Часть депутатов Рады придерживаются мнения, что спорт нельзя смешивать с политикой.

«Не сомневаюсь, что все, кто обслуживает действующий режим, будут пытаться всячески препятствовать россиянам. Ведь уже сейчас у нас существует с Россией специальный режим пересечения границы. Но спорт, искусство и религия должны оставаться за пределами политических трендов и тенденций. Подобные шаги недопустимы и не имеют ничего общего с демократией. Свобода слова — одна из высших современных ценностей», — отметил депутат от партии «За жизнь» Евгений Мураев.

В УЕФА при этом считают, что вопросы допуска или недопуска на стадион журналистов из той или иной страны находятся целиком и полностью в юрисдикции национальных федераций. Таким образом, Украина может самостоятельно решать, кто посетит финал Лиги чемпионов.

Похожие проблемы некоторые сотрудники прессы из России испытывали и в прошлом году во время конкурса «Евровидение», который также проходил в Киеве. Журналисты уже на границе узнавали, что им на три года запрещён въезд на территорию страны за посещение Крыма. При этом представители СМИ имели при себе аккредитацию на сам конкурс.

Что касается простых болельщиков, то решающую игру главного еврокубка, по информации СМИ, не смогут посетить жители Крыма с российскими паспортами. Украинская сторона заявила, что не признаёт документы, выданные Россией на полуострове.

Напомним, что в финале ЛЧ 26 мая встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Реал».

«Это политическое решение»

В Госдуме к сложившейся ситуации отнеслись с недоумением. Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев заявил, что недопуск российских журналистов к финалу ЛЧ не имеет ничего общего со спортом.

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«Это политическое решение. Так же, как в прошлом году они не допустили представительницу России на Евровидение. Теперь всех, кто побывал на территории Крыма, заносят в чёрные списки, им запрещается въезд на Украину. Это не только политики и бизнесмены из России, но из Германии, Италии и других стран», — приводит слова депутата «Чемпионат».

Лебедев также посетовал, что обращение в ФИФА и УЕФА в данном случае не принесёт никакой пользы.

«Мы не можем повлиять на политическую позицию Украины. Можем написать жалобу в ФИФА и УЕФА, рассказать о дискриминации российских журналистов, о невозможности приехать и освещать одно из важнейших футбольных соревнований. Уверен, что ФИФА и УЕФА ничего в этом вопросе делать не будет. Нужно дождаться следующих президентских выборов на Украине и надеяться на изменение позиции власти. Надеюсь, хотя бы такие мелочные вопросы, как недопуск журналистов или людей, посещавших Крым, отпадут. Миллионы украинцев ездят отдыхать в Крым, так пусть их обратно тогда тоже не пускают. Не пускать российских журналистов на финал Лиги чемпионов — это абсурд», — добавил он.

В РФС отметили, что планируют разобраться в сложившейся ситуации в максимально короткие сроки.

«Мы об этом пока ничего не знаем и подобной информации не получали. Как только появится какая-то конкретика в данном вопросе — сообщим. Однозначно будем уточнять этот вопрос. Но РФС, конечно, не имеет к аккредитациям на финал Лиги чемпионов никакого отношения. Турнир проводит УЕФА, и они составляют списки журналистов, допущенных на матч», — заявил RT вице-президент РФС Сергей Анохин.