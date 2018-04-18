«Будем рады видеть давних добрых друзей»: украинские борцы приедут на ЧЕ в Россию, несмотря на запрет

Сборная Украины приедет на чемпионат Европы по борьбе в Каспийске, несмотря на существующий в стране запрет принимать участие в турнирах на территории России. Украинский исполком Ассоциации спортивной борьбы принял такое решение, чтобы «минимизировать риски», связанные с бойкотом первенства континента. В России пообещали сделать пребывание делегации из соседнего государства максимально комфортным.

«Будем рады видеть наших добрых друзей»

Вопрос об участии украинских борцов в чемпионате Европы, который пройдёт в Каспийске с 29 апреля по 7 мая, до самого последнего момента оставался открытым. Согласно указу министра спорта Украины Игоря Жданова, спортсменам теперь запрещено ездить на любые турниры в Россию.

Однако не все борцы Незалежной остались довольны таким вердиктом, и в конце концов местная Ассоциация спортивной борьбы приняла компромиссное решение. Исполком организации постановил «провести опрос среди членов сборных команд» по поводу готовности принять участие в чемпионате Европы и в соответствии с его результатами представить заявку на турнир. Помимо этого, было принято решение организационно и финансово поддержать тех борцов, которые пожелают отправиться в Каспийск. Государство финансировать их поездку в Россию не будет.

В ассоциации объяснили свои действия желанием минимизировать риски, «ожидающие спортивную борьбу Украины из-за её неучастия в ЧЕ», а также готовностью соответствовать принципам олимпизма, положениям Олимпийской хартии и Объединённого мира борьбы (United World Wrestling).

Иными словами, в украинской борьбе пошли наперекор указу министра спорта страны и отказались бойкотировать первенство континента, так как в этом случае на национальную федерацию могут быть наложены серьёзные санкции.

Неслучайно президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович занял жёсткую позицию в вопросе бойкота и заявил о готовности «остановить подобное поведение».

«Это неуважительное отношение провоцируется политиками. Дело касается не одной или двух стран, как раньше. Это становится широко распространённым явлением. Когда кто-то поощряет, чтобы спортсмены не соревновались друг с другом, это в первую очередь наносит вред самим атлетам», — приводит слова Лаловича Inside The Games.

«Это также вредит организаторам и международным федерациям. Настало время проявить больше решимости, чтобы остановить подобное поведение. Моё предложение — занять общую и твёрдую позицию по отношению к политическому вмешательству в спорт. Может быть, нам стоит сделать заявление по этому поводу. Это становится болезнью», — добавил он.

Не поддержали возможный бойкот первенства континента и многие украинские борцы. Например, главная звезда команды, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк, заявил, что не хочет из-за пропуска чемпионата Европы в России остаться без других крупных турниров.

«Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся... Но политическая ситуация… Иногда мы не в силах изменить её, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время. В борьбе немного другая система — не рейтинговая, как в фехтовании или биатлоне. Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. А это очень плохо — теряется целый год. В итоге мы можем не отобраться даже на Олимпийские игры», — цитирует Беленюка XSport.

Между тем президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что организаторы чемпионата Европы сделают всё, чтобы пребывание украинской делегации на турнире было максимально комфортным.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«У меня нет никаких официальных бумаг на столе, знаю только по обмену информацией о решении сборной Украины по борьбе. Исполком федерации борьбы принял однозначное решение участвовать в чемпионате Европы. Считаю, что это правильное решение. В случае неучастия в отношении соседей могли быть приняты санкции. Насколько я знаю, украинские государственные структуры отказались финансировать эту поездку. Скорее всего, это ляжет на плечи Федерации ассоциаций борьбы Украины», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Мамиашвили подчеркнул, что будет рад видеть в Каспийске украинских коллег.

«Так же, как и всех остальных сборных, мы сделаем пребывание сборной Украины максимально комфортным. Будут созданы все условия, чтобы спортсмены проявили свои лучшие качества. Если так сложится, то и флаг будет, и гимн страны прозвучит под аплодисменты благодарных зрителей. Мы вместе создавали советскую школу борьбы. Это наследие даёт возможность доминировать и украинским борцам, и российским. Так что мы будем рады видеть наших давних добрых друзей у себя», — добавил глава ФСБР.

«Сжигают все мосты, чтобы обрезать контакты между братскими народами»

Указ о запрете украинским спортсменам принимать участие в турнирах, проходящих на территории России, был подписан министром спорта страны Игорем Ждановым в середине марта.

«Сегодня от нас требуются более решительные действия. Поэтому я подписал новый приказ — о том, что, в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, проходящих на территории РФ», — написал он в своём Facebook.

Первыми пострадали украинские биатлонисты. Из-за позиции Киева они не смогли полететь на финальный этап Кубка мира в Тюмени, и женская команда в последний момент выпала из первой пятёрки Кубка наций. В итоге в следующем сезоне от страны в гонках КМ смогут стартовать лишь пять биатлонисток вместо шести. У некоторых украинских стреляющих лыжниц решение бойкотировать этап в Тюмени вызвало откровенное недоумение.

«О какой проблеме вы говорите? Какую проблему мы решили? На мой взгляд, бойкот заключительного этапа с конструктивом не имеет ничего общего», — приводит слова олимпийской чемпионки Сочи Виты Семеренко «Спорт-Экспресс».

Негативно отнёсся к указу министра и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев. Комментируя произошедшее, олимпийский чемпион-2004 не стеснялся в выражениях.

«Это такая извращённая политика: наперегонки, кто быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по степени идиотизма — ведь они останавливали войны ради спортивных соревнований. А нынешние украинские политики всё делают наоборот. Более уродливых решений я в жизни не встречал! Ребята годами готовились, залечивали травмы, но это никого не интересует. И принимает решение какой-то вася, который капли пота ни разу не пролил на тренировках. Абсолютно политическое решение! Сжигают все мосты, чтобы обрезать любые контакты между братскими народами», — приводит слова Тедеева «Советский спорт».