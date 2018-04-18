«Будем рады видеть давних добрых друзей»: украинские борцы приедут на ЧЕ в Россию, несмотря на запрет
«Будем рады видеть наших добрых друзей»
Вопрос об участии украинских борцов в чемпионате Европы, который пройдёт в Каспийске с 29 апреля по 7 мая, до самого последнего момента оставался открытым. Согласно указу министра спорта Украины Игоря Жданова, спортсменам теперь запрещено ездить на любые турниры в Россию.
Однако не все борцы Незалежной остались довольны таким вердиктом, и в конце концов местная Ассоциация спортивной борьбы приняла компромиссное решение. Исполком организации постановил «провести опрос среди членов сборных команд» по поводу готовности принять участие в чемпионате Европы и в соответствии с его результатами представить заявку на турнир. Помимо этого, было принято решение организационно и финансово поддержать тех борцов, которые пожелают отправиться в Каспийск. Государство финансировать их поездку в Россию не будет.
В ассоциации объяснили свои действия желанием минимизировать риски, «ожидающие спортивную борьбу Украины из-за её неучастия в ЧЕ», а также готовностью соответствовать принципам олимпизма, положениям Олимпийской хартии и Объединённого мира борьбы (United World Wrestling).
Иными словами, в украинской борьбе пошли наперекор указу министра спорта страны и отказались бойкотировать первенство континента, так как в этом случае на национальную федерацию могут быть наложены серьёзные санкции.
Неслучайно президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович занял жёсткую позицию в вопросе бойкота и заявил о готовности «остановить подобное поведение».
«Это неуважительное отношение провоцируется политиками. Дело касается не одной или двух стран, как раньше. Это становится широко распространённым явлением. Когда кто-то поощряет, чтобы спортсмены не соревновались друг с другом, это в первую очередь наносит вред самим атлетам», — приводит слова Лаловича Inside The Games.
«Это также вредит организаторам и международным федерациям. Настало время проявить больше решимости, чтобы остановить подобное поведение. Моё предложение — занять общую и твёрдую позицию по отношению к политическому вмешательству в спорт. Может быть, нам стоит сделать заявление по этому поводу. Это становится болезнью», — добавил он.
Не поддержали возможный бойкот первенства континента и многие украинские борцы. Например, главная звезда команды, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк, заявил, что не хочет из-за пропуска чемпионата Европы в России остаться без других крупных турниров.
«Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся... Но политическая ситуация… Иногда мы не в силах изменить её, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время. В борьбе немного другая система — не рейтинговая, как в фехтовании или биатлоне. Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. А это очень плохо — теряется целый год. В итоге мы можем не отобраться даже на Олимпийские игры», — цитирует Беленюка XSport.
Между тем президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что организаторы чемпионата Европы сделают всё, чтобы пребывание украинской делегации на турнире было максимально комфортным.
- Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«У меня нет никаких официальных бумаг на столе, знаю только по обмену информацией о решении сборной Украины по борьбе. Исполком федерации борьбы принял однозначное решение участвовать в чемпионате Европы. Считаю, что это правильное решение. В случае неучастия в отношении соседей могли быть приняты санкции. Насколько я знаю, украинские государственные структуры отказались финансировать эту поездку. Скорее всего, это ляжет на плечи Федерации ассоциаций борьбы Украины», — приводит слова функционера «Чемпионат».
Мамиашвили подчеркнул, что будет рад видеть в Каспийске украинских коллег.
«Так же, как и всех остальных сборных, мы сделаем пребывание сборной Украины максимально комфортным. Будут созданы все условия, чтобы спортсмены проявили свои лучшие качества. Если так сложится, то и флаг будет, и гимн страны прозвучит под аплодисменты благодарных зрителей. Мы вместе создавали советскую школу борьбы. Это наследие даёт возможность доминировать и украинским борцам, и российским. Так что мы будем рады видеть наших давних добрых друзей у себя», — добавил глава ФСБР.
«Сжигают все мосты, чтобы обрезать контакты между братскими народами»
Указ о запрете украинским спортсменам принимать участие в турнирах, проходящих на территории России, был подписан министром спорта страны Игорем Ждановым в середине марта.
«Сегодня от нас требуются более решительные действия. Поэтому я подписал новый приказ — о том, что, в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, проходящих на территории РФ», — написал он в своём Facebook.
Первыми пострадали украинские биатлонисты. Из-за позиции Киева они не смогли полететь на финальный этап Кубка мира в Тюмени, и женская команда в последний момент выпала из первой пятёрки Кубка наций. В итоге в следующем сезоне от страны в гонках КМ смогут стартовать лишь пять биатлонисток вместо шести. У некоторых украинских стреляющих лыжниц решение бойкотировать этап в Тюмени вызвало откровенное недоумение.
«О какой проблеме вы говорите? Какую проблему мы решили? На мой взгляд, бойкот заключительного этапа с конструктивом не имеет ничего общего», — приводит слова олимпийской чемпионки Сочи Виты Семеренко «Спорт-Экспресс».
Негативно отнёсся к указу министра и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев. Комментируя произошедшее, олимпийский чемпион-2004 не стеснялся в выражениях.
«Это такая извращённая политика: наперегонки, кто быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по степени идиотизма — ведь они останавливали войны ради спортивных соревнований. А нынешние украинские политики всё делают наоборот. Более уродливых решений я в жизни не встречал! Ребята годами готовились, залечивали травмы, но это никого не интересует. И принимает решение какой-то вася, который капли пота ни разу не пролил на тренировках. Абсолютно политическое решение! Сжигают все мосты, чтобы обрезать любые контакты между братскими народами», — приводит слова Тедеева «Советский спорт».
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