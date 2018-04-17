«Не он решает, где будет бой»: почему украинец Усик не хочет проводить поединок с Гассиевым в России

Украинец Александр Усик может быть лишён права сразиться с Муратом Гассиевым в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), если откажется выступать в России. Об этом в интервью RT заявил президент Федерации бокса страны Умар Кремлёв. При этом менеджер российского атлета Алексей Васильев выразил мнение, что спорт должен быть вне политики, а также заверил, что уроженец Северной Осетии готов выступать в любой точке планеты. О возможном срыве главного боя WBSS — в материале RT.

11 мая 2018 года должно было стать знаковым днём для мирового бокса. Именно на эту дату был назначен первый финальный матч Всемирной боксёрской суперсерии. За кубок Мухаммеда Али должны были сразиться Мурат Гассиев и Александр Усик. Помимо трофея на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе — победитель объединил бы пояса по четырём главным версиям. В настоящее время россиянин владеет поясами IBF и WBA, а украинец — соответственно WBC и WBO.

Однако менее чем за месяц до события стало ясно, что поединок в мае между чемпионами не состоится. Во время подготовки к бою Усик получил травму локтя, которая не позволит ему драться. При этом отмечается, что повреждение оказалось несерьёзным, а восстановление украинца проходит с опережением графика. Таким образом, шансы на то, что финальная схватка всё-таки состоится летом, достаточно высоки.

«Хочу заявить, что я получил травму руки в тренировочном лагере. И бой в запланированные сроки не состоится. Мы сообщим организаторам, как только будем готовы. Они назначат новую дату. Прошу прощения у команды Гассиева за доставленные неудобства. Это спорт, так бывает. Друзьям и фанатам — спасибо за поддержку. Чуть-чуть подождите. Мир любит сильных», — написал Усик в своём Instagram.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 16 Апр 2018 в 12:32 PDT

На сообщение об отмене боя незамедлительно отреагировали в команде Гассиева. Уроженец Северной Осетии проводил усиленную подготовку в США, но после появления информации о травме Усика был отправлен домой. Это решение принял его наставник Абель Санчес, который также тренирует действующего чемпиона мира по четырём версиям в среднем весе Геннадия Головкина — непобеждённого боксёра из Казахстана.

«Мы обсуждали эту ситуацию с Муратом несколько дней назад. В результате, приняли решение, что он должен отправиться домой. Он отдохнёт неделю-полторы. Гассиев ещё очень молод, ему многому нужно научиться. Он вернётся в США прямо после возможного боя Головкина», — пояснил Санчес BoxingScene.

5 мая казахстанец должен был провести матч-реванш с Саулем Альваресом. Однако допинг-проба мексиканца оказалась положительной, из-за чего он был снят с поединка. В настоящий момент имя нового соперника Головкина не определено, а бой находится под угрозой срыва.

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После переноса поединка между Гассиевым и Усиком снова встал вопрос о возможном проведении финала Всемирной боксёрской суперсерии в другой стране. Изначально бой должен был пройти в городе Джидда в Саудовской Аравии. Однако неоднократно говорилось о возможности России принять у себя крупное боксёрское шоу. В частности, об этом заявлял глава Федерации бокса Умар Кремлёв.

«Мы будем оказывать максимальное давление на организаторов WBSS, чтобы финал турнира прошёл в России. Мы уже начали действовать и обозначили своё намерение перебить цену, заплаченную за шоу Саудовской Аравией. Мы хотим, чтобы это шоу прошло у нас в День российского бокса — 22 июля», — заявил Кремлёв RT по окончании полуфинального поединка WBSS между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом.

В апреле президент Федерации бокса России подтвердил, что если Саудовская Аравия будет не готова к проведению поединка, то он состоится в России. При этом он отметил, что в Джидде на данный момент не определены условия, при которых бойцы смогут выйти на ринг.

Однако инициатива российской федерации бокса пришлась по вкусу далеко не всем. Усик чётко обозначил свою позицию и заявил, что не собирается драться на территории оппонента. Причины своего отказа выступать в России он не назвал.

«Скорее всего, я буду готов к бою в конце июня или в начале июля. Но поединок пройдёт не в России. Конечно, он может состояться там, но без участия Александра Усика», — цитирует спортсмена Sport.ua.

«Мурат готов выступать в любой точке мира»

В разговоре с RT менеджер российского тяжеловеса Алексей Васильев выразил мнение, что случай с травмой Усика не является чем-то необычным.

«Александр получил травму. Бой перенесён. Подобные ситуации случаются в карьере каждого спортсмена. Так что ничего экстраординарного не произошло. Мурату представилась возможность взять небольшую паузу в подготовке. Совсем скоро он прибудет в Россию и проведёт немного времени дома, в Осетии. В начале мая вернётся в лагерь Абеля Санчеса и возобновит тренировки», — сообщил Васильев.

Он выразил мнение, что перенос сроков подготовки не создаст проблем для российского боксёра в будущем.

«Не думаю, что эта пауза сильно повлияет на состояние Мурата. На данном этапе подготовки это не критично. Безусловно, мы немного расстроились. Планировали, что бой состоится в мае, а теперь придётся переносить всё на другую дату», — отметил менеджер Гассиева.

Специалист также прокомментировал информацию о возможном проведении финала Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе в России.

«Необходимо получить официальное подтверждение данной информации. Именно WBSS принадлежат права на проведение поединка. Если слухи о переносе турнира в Россию имели место быть, то, вероятно, они не беспочвенны», — заявил Васильев.

Давая оценку заявлению Усика о нежелании проводить финальный поединок в России, менеджер отметил, что спорт и политика не должны соприкасаться.

«Я не слышал, чтобы сам Усик говорил о том, что не будет драться в России. Знаю, что подобное заявление делал его промоутер. В любом случае это их решение. Каждый из атлетов хочет, чтобы спорт был вне политики. Мы, в свою очередь, надеемся, что так оно и будет. Мурат готов выступать в любой точке мира и всегда придерживался данной позиции», — добавил Васильев.

«Для нас это не противостояние России и Украины»

В то же время Кремлёв подтвердил факт переговоров с Всемирной боксёрской суперсерией о переносе финального поединка Гассиев — Усик в Россию.

«Мы сделали предложение международной федерации. Ждём ответа. Думаем, никто не сможет обеспечить лучшие условия. Я не могу называть конкретную сумму, которую необходимо затратить на организацию шоу, но она гораздо меньше $20 млн», — рассказал Кремлёв в беседе с RT.

Он также выразил мнение, что украинскому боксёру придётся провести поединок в России, если так решит руководство WBSS. В противном случае он может подвергнуться санкциям со стороны организаторов.

«Не Усик решает, где будет проходить бой. Он подписал контракт с Всемирной боксёрской суперсерией. Как скажут в WBSS — так и будет. Если он откажется выступать, то потеряет шанс выступить в финале. Но готов ли он поставить на кон свою карьеру? Кроме того, здесь существуют множество нюансов, например спонсорские контракты», — пояснил Кремлёв.

Глава Российской федерации бокса выразил уверенность, что организаторы снимут Александра с боя, если тот откажется выступать в той стране, где будет назначен поединок. В таком случае место украинца займёт другой боксёр.

При этом Кремлёв считает, что чемпион мира по версиям WBC и WBO имеет опосредованное отношение к данным заявлением. По его мнению, информация может исходить от его промоутеров и менеджеров.

«Думаю, Усик тут ни при чём. Возможно, его промоутеры — братья Виталий и Владимир Кличко — придумывают различного рода истории. Александра любят в России. Он сам никогда негативно не отзывался о стране. Он нормальный парень. Причём живёт он в Крыму, в городе Симферополе, его жена из Красноярска. Не знаю, какие у него могут быть мотивы», — сказал Кремлёв.

Он также заверил, что в России не воспринимают финал WBSS как противостояние двух держав.

«Мы не играем в политику. Наша задача — провести бой и определить победителя. Мы не смотрим на этот поединок как на противостояние России и Украины. Украинцы — братский народ, здесь не может быть никакой вражды. Если бы Гассиев встречался с американцем или англичанином, атмосфера была бы более напряжённой», — добавил Кремлёв.