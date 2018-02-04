Шаг к величию: Гассиев победил Дортикоса и вышел в финал Всемирной боксёрской суперсерии

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев одержал досрочную победу над обладателем пояса WBA Юниером Дортикосом в рамках второго полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии. Спортсмен из Северной Осетии нокаутировал соперника в 12-м раунде и вышел в финал, где встретится с чемпионом по версиям WBC и WBO украинцем Александром Усиком. Как россиянину удалось отправить соперника в нокаут — в материале RT.

Поединок между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом ждали с нетерпением болельщики со всего мира. Спортсмены, не потерпевшие ни одного поражения в своей профессиональной карьере, должны были определить второго финалиста Всемирной боксёрской суперсерии. Первым стал Александр Усик, одолевший Майриса Бриедиса.

Перед боем многие эксперты отдавали предпочтение Гассиеву, называя технику его главным преимуществом над оппонентом. Весы в сторону кубинца не склонял даже его огромный опыт выступлений в любительском боксе, где он провёл более 250 поединков. При этом сам Гассиев воздерживался от оптимистичных прогнозов, отмечая, что один удар может решить исход поединка.

Полуфинал суперсерии проходил в рамках первого Международного боксёрского форума. На него съехались множество прославленных спортсменов, которые не могли пропустить бой между Гассиевым и Дортикосом. Одним из гостей форума стал Геннадий Головкин. Обладатель четырёх чемпионских поясов в среднем весе является партнёром Мурата по тренировочному лагерю, он пришёл поддержать своего товарища.

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Первые раунды боя показали, что Дортикос намерен приложить все усилия, чтобы сдержать своё слово и закончить поединок досрочно. Кубинец действовал активно и заставлял Гассиева защищаться. Россиянин был вынужден отходить назад, однако большинство атак Юниера приходилось по защите уроженца Северной Осетии. При этом сам он опасно контратаковал, особенно часто уделяя внимание ударам по корпусу соперника.

По схожему сценарию продолжались ближайшие пять раундов. Дортикос был заметно активнее россиянина, однако Гассиев отвечал ему точными и острыми ударами. Спортсмен с Кубы использовал джеб в попытках держать своего противника на дистанции, однако Мурату раз за разом удавалось находить слабые места в его обороне. Поддерживаемый криками многотысячной толпы, Гассиев пошёл вперёд. Впервые страшно за кубинца стало в концовке пятого раунда, когда россиянину удался хук справа. Он бросился добивать своего оппонента, и даже попал левый боковой, но от следующего удара Дортикос ловко уклонился.

В следующей трёхминутке россиянин действовал заметно активнее. Он дождался, пока Дортикос немного подустал, после чего осмелел и стал атаковать гораздо более акцентированно. Кубинец всё чаще не успевал за выпадами Мурата, при этом сам действовал не так остро, как на старте схватки. По окончании восьмого раунда Гассиев имел преимущество по количеству нанесённых ударов — 88:80, а в двух следующих полностью перебил своего оппонента (42:19).

Ключевым стал 11-й раунд. За 35 секунд до его конца Гассиев провёл удачную комбинацию в голову оппонента. Кубинец заметно зашатался, после чего россиянин обрушил на него целый шквал ударов, однако тот чудом смог устоять на ногах. Дортикос вцепился в 24-летнего атлета и вместе с ним рухнул на канаты. Рефери не открыл счёт, однако было ясно, что шансов на победу у Юниера осталось немного.

На протяжении заключительной трёхминутки Гассиев избивал своего соперника, три раза отправив его на пол. При этом нельзя не отметить бойцовские качества кубинца, который дважды вставал и продолжал бой. Но россиянина было не остановить. В результате очередной атаки Мурат отправил Дортикоса в тяжелейший нокаут, выкинув его с ринга. Эта победа стала для него 26-й в карьере и 18-й, одержанной досрочно.

Во время пресс-конференции Дортикос не смог сдержать слёз, и Гассиеву даже пришлось успокаивать его — россиянин поднялся из-за стола, подошёл к своему оппоненту и по-дружески приобнял его за плечи. А после боя сделал ещё один красивый жест, подарив противнику пояс WBA.

«Хочу поблагодарить команду Юниера. Они проделали отличную работу, он очень сильный боксёр с невероятно сильным ударом. В тяжёлом весе до последнего момента неизвестно имя победителя. Сегодняшний бой завершился в мою пользу, но в следующий раз выиграть может и он. Я надеюсь, что он здоров и не получил серьёзных травм. Уверен, он вернётся и будет ещё лучше», — сказал Гассиев.

Также россиянин поделился мнением о финальном бое Всемирной боксёрской серии против Александра Усика.

«Это будет потрясающий бой как для российских, так и для украинских фанатов. Мы выложимся на все 100%. Уверен, поединок с Усиком станет не менее зрелищным, чем этот», — выразил мнение россиянин.

«Руки Гассиева — настоящие кувалды»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв в разговоре с RT признался, что очень нервничал в первых раундах боя.

«В первые минуты боя мы не могли понять, что происходит. Все нервничали и переживали. Но насколько красивым получился финал. Гассиев выкинул Дортикоса за ринг. Такое невозможно было представить», — заявил Кремлёв.

Он также сообщил, что приложит максимальные усилия для того, чтобы финал Всемирной боксёрской суперсерии прошёл в России.

«Мы будем оказывать максимальное давление на организаторов WBSS, чтобы финал турнира прошёл в России. Мы уже начали действовать и обозначили своё намерение перебить цену, заплаченную за шоу Саудовской Аравией. Мы хотим, чтобы это шоу прошло у нас в День российского бокса, который состоится 22 июля», — сказал генсек федерации.

По словам Кремлёва, победа над Дортикосом подтвердила статус Гассиева как лучшего боксёра России.

«Дортикос приехал за победой, но Гассиев дал достойный ответ на слова всех критиков и подтвердил, что он является лучшим боксёром России на данный момент. Обратите внимание, какую горячую поддержку ему оказывали. На боях Александра Поветкина или Дениса Лебедева такого не было. Он настоящий любимец публики», — отметил функционер.

При этом он призвал не рассматривать финал со стороны противостояния России и Украины.

«Мы не смотрим на финальный бой суперсерии через призму противостояния двух стран. Усик — отличный боксёр, олимпийский чемпион. Но руки Гассиева — это настоящие кувалды. Я уверен, что бой будет очень зрелищным, но победа останется за Муратом. Я верю в него», — добавил Кремлёв.