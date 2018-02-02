«В России выступать приятнее»: Поветкин о следующем сопернике, возможном бое с Джошуа и допинге

В интервью RT Александр Поветкин рассказал о предстоящем поединке с британцем Дэвидом Прайсом. Впервые с 2012 года российский боксёр будет выступать за рубежом. Кроме того, он упомянул о возможной встрече с чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) Энтони Джошуа, а также о желании побороться с американцем Деонтеем Уайлдером.

— Недавно стало известно, что в ближайшее время будет анонсирован ваш бой против британца Дэвида Прайса...

— Это правда, будем боксировать. Он высокий соперник, к бою с ним необходимо правильно подготовиться. Поединки с рослыми оппонентами — моё слабое место. Необходимо поработать над проходом на ближнюю дистанцию.

— Что можете сказать о своём сопернике? В последних шести боях он потерпел два досрочных поражения, причём одно из них — от Кристиана Хаммера, которого вы победили.

Поветкин: всегда хотел боксировать в России

— Прайс не был физически готов к поединку с Хаммером. Он неплохо проводил бой, но очень сильно устал. Отчётливо видно, что он упал не от удара. Возможно, были определённые проблемы в подготовке.

— Примечательно, что последнюю победу Дэвид Прайс одержал в шестираундовом бою с поляком Камилом Соколовским. Как боксёр после шестираундового поединка может получить шанс претендовать на поединок за пояс с Джошуа?

— Для меня это остаётся вопросом. Ранее он проводил полные бои, решение провести последний бой в усечённом формате мне непонятно.

— Наверняка вы будете фаворитом в преддверии данного поединка. Это давит или, наоборот, помогает чувствовать себя увереннее?

— Я об этом не думаю. В тяжёлом весе каждый удар может стать решающим. Не надо думать о том, являешься ты фаворитом или аутсайдером.

— Этот бой должен пройти в Кардиффе. В последний раз вы выступали за пределами России в 2012 году, когда победили Хасима Рахмана. Что значит для вас выступление за границей?

— В России выступать приятнее, но, как говорят, дома стены давят. Уровень ответственности сильно возрастает во время боёв на родине. По крайней мере, у меня за границей хорошо получалось боксировать.

— До 2012 года вы постоянно проводили поединки за рубежом. Почему последние пять лет вы дрались исключительно в России?

— Главной причиной является мой контракт с промоутерской компанией «Мир бокса». При этом я всегда хотел выступать в своей стране, помогать популяризации спорта в целом и бокса в частности. Помимо моих боёв, проводится много поединков других отечественных спортсменов — Дениса Лебедева, Мурата Гассиева. Многие люди смотрят их и сами начинают тренироваться.

— Почему для подготовки вы выбрали именно Сочи?

— Здесь солнечно и тепло, в отличие от Москвы. Это поднимает настроение. При этом к Олимпийским играм было построено большое количество спортивных объектов очень высокого уровня.

— Через несколько дней здесь будет проходить поединок Всемирной боксёрской суперсерии между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом. Вы планируете его посетить?

— К сожалению, нет. Я полностью сосредоточен на тренировочном процессе. Было бы неправильно его прерывать. По возможности постараюсь посмотреть этот поединок и буду болеть за Гассиева.

— Победитель вашего с Прайсом боя должен встретиться с чемпионом мира по версии WBA Энтони Джошуа. Это правда?

— Да. Бой с Прайсом — трамплин для поединка с Джошуа.

— Насколько возможно сейчас организовать бой с Джошуа? В следующем поединке он встретится с Джозефом Паркером, также активно муссируются слухи о его бое с Уайлдером...

— Я думаю, бой между Джошуа и Уайлдером пока остаётся на уровне слухов. Им будет очень тяжело достичь соглашения. Насколько я знаю, между моим промоутером и представителем британца существуют определённые договорённости.

— Как вы считаете, Паркер является серьёзным испытанием для Джошуа?

— Паркер — чемпион мира. Случиться может всё, особенно в тяжёлом весе.

— Если этот бой будет организован, каковы ваши планы на него? Какие слабые стороны есть у Джошуа?

— Сейчас я буду проводить поединок не против Джошуа. Поэтому разговаривать о его сильных и слабых сторонах будем позже.

Поветкин: допинг нужно сдавать в нескольких лабораториях

— Ранее вы должны были провести бой с Уайлдером, но он сорвался из-за ситуации с допингом. Не хотели бы вы провести с ним поединок и закончить начатое?

— Очень хотелось бы провести этот бой. С его стороны было слишком много грязи. Вся эта ситуация с допингом была непонятной. Думаю, в следующий раз нужно направлять пробы сразу в несколько лабораторий.

— Поясните, пожалуйста.

— В первый раз в моей допинг-пробе обнаружили мельдоний, который не был до конца изучен. Не было понятно, сколько времени он выводится из организма. При этом результаты моей первой допинг-пробы соответствовали границе возможного содержания препарата в организме. Если говорить о ситуации с остарином, я даже не знал, что это за вещество. На протяжении всего года тесты не показали наличия допинга, а перед боем он каким-то образом проявился. Это при том, что оба препарата на протяжении года остаются в организме спортсмена.

— Кто для вас является более приоритетным соперником — Уайлдер или Джошуа?

— В данный момент Джошуа более популярен: вероятно, он считается немного сильнее. Однако всё это может подтвердить только бой.