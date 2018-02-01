Поветкин назвал имя своего следующего соперника

Российский боксёр Александр Поветкин в эксклюзивном интервью RT рассказал, с кем проведёт свой следующий бой.

Поветкин сообщил RT, что в своём следующем поединке встретится с британским боксёром Дэвидом Прайсом. Бой пройдёт в Кардиффе в андеркарде шоу, главным боем которого станет поединок между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) британцем Энтони Джошуа и чемпионом Всемирной боксёрской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером.

Ранее глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что хотел бы увидеть бой между Поветкиным и чемпионом организации в тяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером.