«Его удары не смертельны»: кубинский боксёр Дортикос о бое с Муратом Гассиевым в Сочи

Решение Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) лишить Дениса Лебедева пояса действующего чемпиона мира в первом тяжёлом весе было правильным. Об этом в интервью RT заявил обладатель титула кубинец Юниер Дортикос. Также спортсмен рассказал о своих ожиданиях от полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), в котором он встретится с Муратом Гассиевым. Поединок пройдёт в Сочи 3 февраля.

— Какой боксёр был вашим любимым в детстве? Изменились ли ваши симпатии с течением времени?

— Многие боксёры вдохновляли меня в начале карьеры. Назвать конкретные имена сложно — трудно выбрать. Причём это были спортсмены как с Кубы, так и из США. Но с течением времени я сделал выбор. Для меня лучшим является Мохаммед Али.

— Ранее многие кубинские боксёры покидали родную страну. Сейчас это происходит реже?

— В стране происходит множество позитивных изменений. Эволюционирует и бокс. Появляется множество новых имён, спортсменов-профессионалов высочайшего класса.

— У вас была большая любительская карьера. Это помогает во время выступлений среди профессионалов?

— Безусловно. Опыт, полученный во время любительской карьеры, очень важен. Многие великие спортсмены сначала добились больших успехов как любители, после чего совершили переход в профессионалы. Однако сравнивать эти два направления данного вида спорта нельзя — они очень разные.

— Жалеете, что не получилось выступить на Олимпиаде?

—Конечно. Но я тогда получил травму и физически не смог выступать. Это очень грустно, но что-либо изменить уже невозможно.

— Насколько легко вам было перейти в профессионалы после этого?

— Мой стиль не претерпел особых изменений. Я был готов к профессиональному боксу, оставалось лишь немного усовершенствовать свои навыки. Чем больше боёв, тем больше опыта. Со временем я полностью освоился здесь.

— У Мурата Гассиева, например, нет большого опыта выступления в любителях. Это станет преимуществом для вас?

— Не думаю, что это окажет какое-то особое влияние на расстановку сил перед боем. Вряд ли это станет ключевым фактором.

— Какие слабые и сильные стороны вы можете отметить у Гассиева? За счёт чего собираетесь его победить?

— Сегодня я не могу точно ответить на этот вопрос. Но после боя вы увидите, как изменится лицо Мурата, и поймёте, за счёт чего я выиграл.

— Если бой затянется, на чьей стороне будет преимущество?

— На моей (смеётся).

— У вас весьма размашистый и атакующий стиль ведения боя. Не боитесь нарваться на удар в поединке с Гассиевым?

— Чего мне бояться? Его удары не смертельны. Неважно, что он будет делать. Победителем всё равно стану я.

— Гассиев всегда серьёзен и немногословен, в то время как вы гораздо более общительны. Вы настолько расслаблены перед этим боем?

— Думаю, мы просто разные люди. Он более закрытый, я же люблю поговорить.

— Давайте представим худший вариант развития событий, при котором вы проигрываете нокаутом в первом раунде. Что будете делать дальше?

— Иногда такое случается, боксёры оказываются на полу. После этого необходимо встать и продолжать жить, развиваться дальше. Но этого не случится со мной в бою с Гассиевым.

— Ваш прогноз на поединок?

— Я отправлю его в нокаут. Не знаю, в каком раунде это произойдёт, но бой закончится именно так.

— Если вы выиграете, то встретитесь с украинцем Александром Усиком в финале WBSS. Перед началом турнира он считался фаворитом. Изменились ли котировки?

— Невозможно однозначно говорить до поединка, кто является фаворитом. Когда мы окажемся с ним на ринге, всё станет понятно.

— На днях WBA лишила Дениса Лебедева титула чемпиона в первом тяжёлом весе из-за того, что он не защищал пояс более полугода. В результате пояс перешёл к вам. Справедливое решение?

— Я давно заслужил право называться действующим чемпионом мира по версии WBA. Я заслужил его и никому не отдам — ни Гассиеву, ни Лебедеву, ни Усику.

— Лебедев не уступил этот пояс в бою. Считаете, справедливо так отнимать пояса у чемпионов?

— Если ты регулярно не выступаешь, то не можешь называться чемпионом. В такой ситуации оставлять титул было неправильно.

— Вас интересует переход в тяжёлый вес в будущем?

— Конечно. Это откроет для меня большие возможности, новые горизонты.

— С кем из известных боксёров, выступающих в тяжёлом дивизионе, вы хотели бы встретиться?

— С кем угодно. Джошуа, Уайлдер — я готов сразиться с любым из них.

— Кто является лучшим боксёром-тяжеловесом на сегодняшний день?

— Вы смотрите на него прямо сейчас.

— В 2017 году Энтони Джошуа и Владимир Кличко провели бой в Лондоне при 90 тыс. зрителей. Хотели бы устроить подобный бой? Если да, то где?

— Провести поединок перед такой аудиторией было бы невероятно. Я готов повторить это в столице Великобритании.

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— В 2017 году прошёл поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Смотрели бой?

— Это был не бой, а шоу.

— Как относитесь к тому, что представители бокса и ММА дерутся друг с другом?

— Каждый должен заниматься своим делом. Все пытаются строить карьеру, зарабатывать деньги. Отказаться от соблазнительных предложений иногда очень сложно. Но я считаю, что бокс и смешанные единоборства не должны пересекаться.

— Если бы вам предложили денежный бой против одной из звёзд ММА, согласились бы?

— Конечно. Если это идёт на пользу моей семье и команде, не стал бы раздумывать.

— А бой по правилам ММА, как это ранее сделал Джеймс Тони?

— Согласиться на бой в клетке — это гораздо более серьёзно. Но дайте мне пару миллионов, и я сделаю это хоть сегодня.