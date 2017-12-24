«Он имеет право быть знаменитым»: на что готов пойти Флойд Мейвезер ради сохранения популярности

Боксёр Флойд Мейвезер, объявивший о завершении профессиональной карьеры после боя со звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором, не собирается уходить в тень. На днях он предложил пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту провести баскетбольный матч один на один за $1 млн. Как Мейвезер продолжает привлекать к себе внимание общественности — в материале RT.

Баскетбольный матч на $1 млн

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер за годы своей карьеры привык постоянно находиться в центре внимания. Несмотря на окончание выступлений, он всячески пытается поддерживать свой уровень популярности и при этом не стесняется в выборе методов. Спортсмен, рост которого составляет 173 сантиметра, бросил вызов баскетболисту Коби Брайанту. Он предложил бывшему защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграть в баскетбол один на один, поставив на кон $1 млн.

«Коби, я готов сыграть с тобой один на один в баскетбол за $1 млн», — сказал Мейвезер.

Брайант пока никак не прокомментировал заявление Мейвезера, но абсолютно очевидно, что для бывшего игрока НБА не составит проблем обыграть боксёра. Очевидно, 40-летний Мейвезер делает это не для того, чтобы громко заявить о себе как о талантливом баскетболисте. Единственной его целью с момента официального объявления о завершении карьеры является поддержание уровня зрительского интереса.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский не считает попытки Мейвезера оставаться на виду чем-то зазорным, однако отметил, что матч между ним и Брайантом не вызвал бы у него интереса.

«Если честно, такой баскетбольный матч я смотреть не стану, мне это просто неинтересно. Но уверен, найдётся много желающих насладиться подобным действом, и это прекрасно. Безусловно, всё это — ярко выраженные элементы самопиара. Мейвейзер — величайший боксёр. Он давно всё и всем доказал, в том числе и себе. Но давайте смотреть правде в глаза. Возраст берёт своё, никто не молодеет. Пик его карьеры уже позади, но это не значит, что он не имеет права быть знаменитым, пробовать себя в чём-то новом», — заявил Рябинский.

Дебют в UFC

Немногим ранее Мейвезер во время трансляции на своей официальной странице в Instagram заявил, что готов начать карьеру в UFC.

«Я могу перейти в UFC. Если я захочу, я перейду туда. За 3—4 боя в октагоне я получу $1 млрд. Помните, я Флойд «Деньги» Мейвезер и вы меня обожаете», — объявил Мейвезер.

Данное заявление американца вызвало бурную реакцию. Большинство бойцов отнеслись к этим словам скептически: сомнения в правдоподобности подобного сценария выразили чемпион мира в тяжёлом весе Стипе Миочич и боец полутяжёлого веса Джими Манува. А тренер Макгрегора Джон Кавана пообещал станцевать ирландский танец в абсолютно обнажённом виде, если этот поединок состоится.

I will do the Riverdance naked the day Mayweather fights in the ufc. Absolutely never going to happen. Not ever. pic.twitter.com/yAUbche7OC — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 20 декабря 2017 г.

Подлил масла в огонь президент UFC Дэйна Уайт. Он сообщил, что промоушен действительно ведёт переговоры с Мейвезером, и призвал не исключать возможного появления боксёра в клетке.

«Да, это правда, мы действительно ведём переговоры с Флойдом Мейвезером о контракте с UFC. Будет интересно организовать что-либо с Флойдом. Возможны варианты, не стоит ничего исключать. В своё время я и не думал, что бой Конора Макгрегора и Мейвезера случится. Но когда работаешь с таким умным человеком, как советник Мейвезера Эл Хэймон, всё становится реальным. Работать с Флойдом оказалось легко. Они оба произвели на меня хорошее впечатление», — сказал Уайт ESPN.

Известный тренер по боксу Фредди Роуч не поверил заявлению Уайта, отметив, что дебют 40-летнего боксёра в ММА является маловероятным.

«Он не сможет ничего сделать в ММА. Он не умеет бороться, о чём тут говорить? Для получения необходимых навыков ему потребуется минимум пять лет», — сказал Роуч Boxing News and Reviews.

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Вскоре опроверг свой возможный дебют в смешанных единоборствах и сам Мейвезер, сославшись на то, что его неверно интерпретировали. По его словам, он говорил, что может заработать $1 млрд в UFC, но не собирается этого делать.

«Это не то, что я имел в виду. Я хотел сказать, что я мог бы заработать $1 млрд в UFC, если бы провёл там несколько боёв, а после снова встретился с Макгрегором. Я сказал, что могу сделать это, но не собираюсь. Я никогда не говорил, что буду выступать в UFC. Иметь возможность и по-настоящему делать что-то — две разные вещи. Но я этого делать не собираюсь», — открестился Мейвезер в интервью MMA Fighting.

Рябинский заявил, что негативно относится к боям между атлетами из разных видов спорта, назвав их «показухой».

«Я крайне негативно отношусь к подобным межотраслевым боям. На мой скромный взгляд, во всём этом присутствует огромный элемент так называемой показухи. Бой того же Мейвейзера с Макгрегором яркое тому подтверждение. Это чисто коммерческий проект, созданный для зарабатывания больших денег. Впрочем, в этом тоже нет ничего плохого, просто спорт не должен уходить на задний план», — считает Рябинский.