WBA лишила Лебедева чемпионского титула, выставив его на кон боя между Гассиевым и Дортикосом
Как сообщает пресс-служба WBA, Лебедев, в последний раз защищавший титул 9 июня 2017 года в бою с австралийцем Марком Флэнэганом, в устной и письменной форме согласился с таким решением. При этом россиянину присвоен статус «чемпиона в отпуске».
Отмечается, что данный титул будет стоять на кону полуфинального боя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), в котором Дортикос встретится с россиянином Муратом Гассиевым.
Бой Гассиев — Дортикос состоится 3 февраля в Сочи.
Ранее сообщалось, что в Сочи состоялось торжественное открытие первого в истории всемирного боксёрского форума.