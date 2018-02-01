В Сочи состоялось торжественное открытие первого в истории всемирного боксёрского форума

В Сочи состоялась торжественная церемония открытия первого в истории всемирного боксёрского форума.

Об этом сообщает корреспондент RT с места событий.

В мероприятия принял участие генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, казахстанский боксёр Генадий Головкин, трёхкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира кубинец Феликс Савон, а также прославленный панамский боксёр Роберто Дюран и другие.

В рамках форума в Сочи соберутся представители таких боксёрских организаций, как Международная ассоциация бокса (AIBA), Всемирная боксёрская ассоциация (WBA), Всемирный боксёрский совет (WBC), Международная боксёрская федерация (IBF) и Всемирная боксёрская организация (WBO).

Ранее сообщалось, что участники боксёрского форума в Сочи возложили цветы к Вечному огню.