Участники боксёрского форума в Сочи возложили цветы к Вечному огню

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Участие в церемонии приняли пять президентов международных федераций бокса и 90 спортсменов — олимпийские чемпионы и призёры мировых первенств.

Состоявшаяся возле мемориала в Завокзальном районе курорта церемония была призвана продемонстрировать, что в спорте нет национальностей, а все боксёры мира являются частью одной большой семьи.

«И каждый, вне зависимости от того, в какой стране живёт — а в форуме участвуют представители 130 стран, — знает и чтит подвиги солдат Великой Отечественной войны, которые боролись за мир не только в нашей стране, но и по всему миру», — пояснили организаторы.

Ранее российский боксёр Александр Поветкин в эксклюзивном интервью RT рассказал, с кем проведёт свой следующий бой.

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