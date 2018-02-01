Участники боксёрского форума в Сочи возложили цветы к Вечному огню

Участие в церемонии приняли пять президентов международных федераций бокса и 90 спортсменов — олимпийские чемпионы и призёры мировых первенств.

Состоявшаяся возле мемориала в Завокзальном районе курорта церемония была призвана продемонстрировать, что в спорте нет национальностей, а все боксёры мира являются частью одной большой семьи.

«И каждый, вне зависимости от того, в какой стране живёт — а в форуме участвуют представители 130 стран, — знает и чтит подвиги солдат Великой Отечественной войны, которые боролись за мир не только в нашей стране, но и по всему миру», — пояснили организаторы.

Ранее российский боксёр Александр Поветкин в эксклюзивном интервью RT рассказал, с кем проведёт свой следующий бой.