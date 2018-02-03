«Ему не с кем драться в России»: промоутер Гассиева о бое с Дортикосом, выступлениях в США и дружбе с Головкиным

Мурат Гассиев одержит досрочную победу над Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В этом уверен промоутер российского спортсмена Евгений Вайнштейн. В интервью RT он рассказал, почему тяжеловес тренируется в США, что делает его боксёром №1 в мире и за что команда Гассиева не любит Дортикоса.

— В Сочи организовано невероятное шоу по случаю боя Мурата Гассиева. Насколько сложно было сделать это?

— Достаточно сложно, потому что такое масштабное мероприятие проводится впервые не только у нас, но и в мире. Здесь собраны все боксёрские федерации, профессиональные и любительские. Приехали все известные спортсмены, тренеры, промоутеры. Пока что справляемся.

— Что является самым трудным в процессе организации шоу?

— Боксёрские организации достаточно разрозненны. У каждой свои вопросы, своё мнение. В основном взаимодействием с ними занималась федерация бокса. Мы нашли ко всем подходы. У Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) появилось новое руководство, нужно было наладить её общение с профессиональными организациями.

— Как сам Мурат Гассиев отреагировал на то, что свой полуфинальный поединок WBSS он проведёт в России?

— Это была его мечта. Он был в курсе, что мы начали работать по этому вопросу. Когда мы нашли общий язык с Comosa AG, то и Мурат, и тренеры были счастливы. Очень не хотелось ехать в Майами, где был намечен бой, ведь там половина населения — это кубинцы, которые болели бы за Дортикоса.

— Гассиев очень много боёв провёл за рубежом. Где ему комфортнее выступать?

— Мы о комфорте не думаем. Основные бои мы проводим вне России, и это связано с простым вопросом: российское телевидение и промоутеры не финансируют бокс. Поэтому ведущие, серьёзные поединки приходится проводить за границей, поэтому приходится ездить туда.

— Александр Поветкин, например, говорит, что, выступая в своей стране, он испытывает дополнительное давление. В случае с Муратом так же?

— У него достаточно сильная нервная система, на него ничего не давит. Готов драться где угодно. Но здесь он чувствует себя как дома. Очень много зрителей приехали из Осетии, из Челябинска. Это его друзья, товарищи, родственники. Будет большая поддержка.

— За полтора года Гассиев из подающего надежды спортсмена превратился в одного из сильнейших боксёров мира. Как такое возможно?

— Это было планомерное движение, почти восемь лет шли к этому. Первый год провели в любителях, а затем в профессионалах. Сегодня и пять лет назад — это два разных Мурата Гассиева. Сейчас это мощный спортсмен, способный делать тяжелейшую работу, от которой он раньше не выдержал бы и 10—15%. Всё это годами складывалось. Конечно, помогло сотрудничество с тренером Абелем Санчесом. Он и Мурат нашли общий язык, у них установились дружеские отношения. Мы искали разные варианты. С Санчесом был разговор, после которого поняли, что нашли друг друга.

— Чтобы стать одним из лучших, необходимо от многого отказываться. Чем приходится пренебрегать Мурату?

— Когда начинается тренировочный лагерь и нужно работать каждый день, Мурат отказывается от всего. Он занимается только тренировками и совершенствованием английского языка. После боя Мурат едет в Челябинск, там сдаёт хвосты, встречается с любителями. Затем он летит во Владикавказ, там его чествуют поклонники, с семьёй проводит время. А потом всё по новой.

— Тяжело так часто находиться вне дома? Гассиев тренируется в США, потом едет на бой. Не скучает по родителям?

— Спортсмен всё время находится на сборах. Мы решили, что в американских горах заниматься будет лучше, чем на Кавказе. Там великолепные условия, оставалось только найти тренера.

— Сделать боксёра чемпионом — это одно, но совсем другое — сделать его популярным. Что вы, как промоутер, делаете для того, чтобы Гассиев стал звездой?

— Нам просто повезло, что он интересен как человек. Абсолютно простой парень, понятный людям. У Мурата нет завышенных требований, но в то же время он относится к себе очень строго. Не бывает никаких нарушений, отклонений от режима. Он простой человек, который достиг высоких результатов. Мурат не какой-то неприкосновенный, поэтому люди видят его, как своего, и любят его.

— Как сам спортсмен относится к этому? Некоторые наслаждаются славой, как Флойд Мейвезер или Конор Макгрегор, другим же это в тягость. Как чувствует себя Мурат?

— Для него такое поведение невозможно. Его основная жизнь — это тренировочный лагерь. Помните фильм «Республика ШКИД»? У нас то же самое. Ребята дежурят, каждый занят своим делом независимо от того, чемпион ты или ещё нет. У нас большая дружная семья, в которой есть отец — Санчес. В этой обстановке все равны. Когда все бегут общей компанией, то впереди Гена Головкин, за ним тот, кто успеет. Боксёры перенимают друг от друга всё лучшее, от этого большая польза.

— Насколько тяжело «раскрутить» боксёра в нынешнее время?

— У нас это очень сложно, потому что каждому промоутеру приходится рассчитывать только на себя. Каких-то серьёзных спонсоров нет, телевидение не сотрудничает. Если промоутер готов к этому, то он идёт в бой. Если всё получится, то, может быть, он вернёт свои деньги.

— Вы в своё время поверили в Гассиева, вложились в него. Сейчас он окупается? На какой стадии это находится?

— На первой (смеётся). Сейчас мы только надеемся, что начнётся какое-то возвращение денег.

— С января 2015 года по май 2016-го Гассиев дрался исключительно в США. Вы намеренно знакомили с ним иностранный рынок?

— Не совсем так. Ведь есть ещё проблема в противниках. Не каждый хочет драться с Гассиевым. Даже спарринг-партнёров приходится подбирать за какие-то фантастические суммы. В России трудно найти соперника, да и нет в профессионалах ребят нужного уровня. Не с кем драться. Поэтому едем в Лос-Анджелес, в Америку. Мурат проводил спарринги с представителями тяжёлого веса, и это принесло огромную пользу. В тренировочных лагерях были встречи и с Марко Хуком, и с Энтони Джошуа.

— Поездки в США помогли Мурату стать более уверенным в себе? Ведь одно дело — выступать в родной стране, где за тебя болеют, и другое — там, где тебя либо не знают, либо заранее недолюбливают?

— В боксе абсолютно нет никаких политических мотивов. Если человек красиво боксирует, то зрителям это нравится, они его любят. Гена Головкин вообще герой, особенно благодаря тому, что общается с болельщиками. Сейчас Мурат этим занялся, и отношение к нему сразу изменилось. Он вместе с народом, журналистами, зрителями. Это многое значит.

— Как принимали Мурата в США в первый раз? Отношения между Россией и Соединёнными Штатами сейчас не в лучшем состоянии. Это сказывалось?

— Никогда мы этого не отмечали. Только во время последнего боя с Кшиштофом Влодарчиком, когда дрались там, где живёт много его соотечественников, болельщики начали кричать и свистеть во время исполнения гимна России. Мы были в шоке, но Мурат не среагировал. Но когда он нокаутировал Влодарчика, то эти же поляки побежали его обнимать и говорить, какой он хороший парень. Всё это настолько странно и непредсказуемо. Мы уже думали, как будем уходить, а тут к нему идут целоваться.

— Поговорим о бое с Дортикосом. Как Мурат готовился к этому бою? На чём делал акцент Абель Санчес?

— Была общая подготовка по тому же плану, которому они следуют. Ещё разыгрывались чисто тактические варианты по бою. Мурат с тренером посмотрели все основные бои Дортикоса, сделали выводы, подготовили определённые моменты, которые мы увидим в бою. Наша команда готовилась выигрывать.

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— Повлияло ли на Гассиева наличие Головкина в лагере Санчеса?

— Они друзья и всегда помогают друг другу. Головкин приезжает на бои Мурата уже второй раз, тот отвечает тем же. Они не секундируют друг другу, но кричат из зала громче всех. И самое главное, они слышат друг друга.

— Что можете сказать о Дортикосе?

— Это хороший сильный боксёр. С ним придётся очень сильно разобраться. Нам он не нравится не как боксёр, а как человек. Все эти его вызывающие жесты, фокусы, страшные рожи, которые он корчит, изображая злого людоеда, который съест Мурата... Нам просто смешно от этого. Нас этим не напугать. От Дортикоса можно ожидать чего угодно, даже удара на дуэли взглядов. Это делается специально, чтобы спровоцировать, но с Муратом это невозможно.

— Дортикос много боксировал в любителях, поможет ли ему этот опыт? Чего стоит опасаться от кубинца?

— Он просто получил этот опыт, которого у нас не было. Того, чему научился Мурат в профессиональных боях, должно быть достаточно. Он боксировал с сильными спортсменами, очень сильными. Да, Дортикос много дрался, но он побывал в нокауте. Мурат и близко к этому не был.

— Это сильно сказывается на боксёрах?

— Сложный вопрос. Конечно, это зависит от человека. Некоторые специально подставляют голову, и им ничего не будет, другие от одного удара падают.

— Многие называют Гассиева боксёром №1 в России. Вы с этим согласны?

— Конечно, согласен. Я больше не вижу, боксёров, которые бы провели такие же красочные бои с кем-либо. Если даже американские журналисты признали Мурата лучшим нокаутёром года... Здесь всё чётко, что есть, то есть.

— А кого считаете боксёром №1 в мире?

— Есть много сильных боксёров. Во втором тяжёлом весе нет явного лидера. А в первом это Гассиев. Ещё есть Головкин. Столько болельщиков, сколько у Гены, во всем мире больше ни у кого нет. Все с нетерпением ждут его боёв. Гассиев тоже теперь пользуется большим уважением.

Я не говорю про ветеранов вроде того же Мейвезера. Если раньше это был просто талантливый боксёр, то сейчас он шоумен. Один только бой-цирк с Макгрегором принёс много денег.

— Думаете, не стоит больше организовывать таких поединков?

— Конечно. Люди просто не клюнут на это.

— Думаете, бой был не совсем честным?

— Нет, они дрались в полную силу. Я не знаю в боксе подставных боёв на таком уровне. Кто согласится выйти за деньги на ринг, дать ударить себя по голове и остаться дураком на всю жизнь?

— Поединок с Дортикосом пройдёт за титул, которым ранее владел Денис Лебедев. Вчера он был лишён его по решению WBA. Вы считаете это справедливым?

— Лебедев практически потерял этот пояс в бою с Гассиевым. За несколько дней до боя нам поставили ультиматум, что мы соглашаемся драться только за один пояс IBF или поединка совсем не будет. Нам был важнее всего бой, поэтому мы согласились. И вы видели, что было дальше: Мурат спокойно победил. Прошёл год, и есть правило, что каждый должен отстаивать свой титул. Лебедев должен был отдать его на определённых условиях, но его команда сначала отказалась. Я не знаю, кто был инициатором. Все наши ведущие менеджеры вступили в переговоры, и мы нашли общий язык. Но это решение WBA вышло только что.

— Каков ваш прогноз на бой Гассиев — Дортикос?

— Считаю, что Гассиев выиграет в тяжёлом бою, причём не по очкам. Хотя в любительском бою Дортикос смог бы выиграть.