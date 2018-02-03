«Война со всем хорошим, что есть в России»: Хрюнов о решении МОК, бое Гассиева и личности Ковалёва

Российских спортсменов невозможно победить в честной борьбе. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил известный промоутер Владимир Хрюнов, комментируя решение МОК отстранить ряд атлетов национальной сборной от Олимпиады. Также он рассказал о предстоящем бое Мурата Гассиева и Юниера Дортикоса, назвал причины поражения Сергея Ковалёва от Андре Уорда и оценил значимость Международного боксёрского форума в Сочи.

«Гассиев показывает, как нужно любить родину»

— Как вы оцените организацию поединка между Гассиевым и Дортикосом?

— Максимально точно это можно описать словом «беспрецедентный». Советую всем посетить этот бой и насладиться им.

— Как вы считаете, возможно ли организовать Всемирную боксёрскую суперсерию в России?

— Считаю, что этот турнир обязательно должен быть международным. В настоящее время мы ведём переговоры о проведении аналогичного соревнования в другой весовой категории. В частности, рассматривается второй средний вес. Мы располагаем огромным опытом, который был получен в том числе в процессе взаимодействия с организаторами WBSS.

— Состав участников будет таким же внушительным?

— Бокс любят за те поединки, в которых у обоих спортсменов есть шансы на победу. Это удалось реализовать в рамках Всемирной боксёрской суперсерии. Ранее в подобных турнирах участвовали люди, плохо разбирающиеся в данном виде спорта. Неинтересно, когда заранее известно, кто выиграет. Мы уже имеем опыт проведения соревнований в данном формате — победитель проходит дальше и получает гонорар вдвое больше проигравшего. В России много боксёров, которым необходимо дать шанс.

Хрюнов о Мурате Гассиеве

— Говоря о бое Гассиев — Дортикос, как оцените боксёров?

— Тяжело дать объективный прогноз, потому что болеешь за Мурата. Он является выдающимся культурным явлением для Северной Осетии, примером и мотиватором к правильной жизни. Он показывает, как нужно любить свою родину, заниматься спортом, быть настоящим осетином.

— Гассиев является первым боксёром России на данный момент?

— Безусловно. Если ему удастся победить Дортикоса, то все вопросы окончательно отпадут.

— А Сергей Ковалёв?

— Он выдающаяся личность, я поставил бы его на один уровень с президентом Владимиром Путиным. Он представляет Россию на международной арене. Даже после поражений Андре Уорду он сумел вернуться и снова стать чемпионом. Он олицетворяет собой преодоление. Не надо говорить, кто лучше — Гассиев или Ковалёв. Они посвятили свою жизнь боксу и преуспели в этом.

— Если говорить о боях Ковалёва с Уордом, считаете ли вы его поражения справедливыми?

— По Сергею прошлась американская машина. Они вовлекли его в занятия «трештокингом», которое сильно сказалось на его психологическом состоянии. Он не из тех людей, кто много говорит, а потом делает. Ковалёв по натуре другой. Необходимо понимать, какая сильная бизнес-индустрия противостояла ему, а рядом не оказалось человека, который смог бы ему помочь.

— Что нужно сделать, чтобы подобного не происходило в будущем?

— Проведение боя Гассиев — Дортикос в России направлено в первую очередь на развитие бизнес-индустрии в стране. Для того чтобы отечественные спортсмены не попадали в подобные ситуации и была возможность защитить их интересы. Когда я смотрю поединки боксёров, к которым я имею отношение, мне кажется, что дерётся мой ребёнок. В тех боях Ковалёв выглядел беззащитным. Ему противостояла бизнес-индустрия, которой понадобилась такая жертва, как Сергей. Они своё дело сделали.

— Насколько Гассиеву больше повезло с тренером в сравнении с Ковалёвым?

— Ковалёву всегда нужен был человек, который способен создать методику тренировок, не меняя ничего в самом спортсмене. Он человек, который развивается сам.

— Возвращаясь к главному бою шоу, какие сильные и слабые стороны у боксеров?

— Дортикос имеет большой опыт выступлений в любительском боксе, в бою это скажется. Тот факт, что поединок проходит на родине, может как помочь Гассиеву, так и создать дополнительное давление. Во время пресс-конференции я выхватил пояс у кубинца и сказал, что он наш. Я действительно хочу, чтобы после этого боя так и было.

— Собираетесь и дальше морально давить на Дортикоса?

— Мы планируем привести на процедуру взвешивания Дмитрия Чудинова — российского боксёра, который четыре раза побеждал Юниера в любителях. Можно оказывать любое давление, но мы не сможем ничего сделать, когда спортсмены окажутся в ринге. Думаю, они будут добросовестно избивать друг друга.

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— Гассиев настраивается на полный бой, а Дортикос рассчитывает на нокаут. Ваш прогноз?

— Уверен, что поединок завершится досрочно. Вопрос лишь во времени. Гассиеву нужно в самом начале поединка нанести несколько ударов по корпусу Дортикоса, заставить его отступать. Нельзя давать ему возможность работать в своём ритме, нужно продолжать давить. Тогда с середины боя преимущество Мурата начнёт нарастать.

— Как оцените выступление Александра Усика в поединке с Марисом Бриедисом?

— Этот бой подарил возможность восхититься действиями украинца. Он проиграл начало поединка, после чего взвинтил темп, а Бриедис перестал успевать за ним. Кроме того, имела место утечка информации из лагеря латвийского спортсмена.

— Что вы имеете в виду?

— В поединке с Марко Хуком Бриедис получил травму ребра, после которой полностью не восстановился. Усик, который нечасто наносит удары по корпусу, в течение одного раунда около десяти раз пробил в одно и то же место. Обе команды хотят победить и делают всё возможное для этого. Кроме того, ключевым фактором победы Александра стала его дружба с Василием Ломаченко.

— Поясните, пожалуйста.

— Перед четвёртым раундом Ломаченко посовещался с тренером Усика Руссом Анбером и определил, что Александр должен делать дальше. Советы товарища помогли ему переломить ход встречи.

— Какое впечатление осталось от поединка?

— Я могу сравнить это с боем между Артуро Гатти и Микки Уордом. Оба боксёра не останавливались на протяжении всей схватки. Уверен, зрители с удовольствием посмотрели бы второй поединок между этими спортсменами.

— Будет ли Усик фаворитом в финале?

— Это будет очень тяжёлый бой для обоих, независимо от того, кто станет вторым финалистом — Гассиев или Дортикос. Усик — это машина, созданная братьями Кличко. Его делами занимаются лучшие менеджеры из мира бокса, а опыт Виталия и Владимира оказывает ему дополнительную помощь. Считаю, что фаворитом финала является украинец.

«Считаю российских спортсменов самыми сильными в мире»

— В Сочи пройдёт первый международный боксёрский форум. Какое значение он имеет для развития спорта?

— Впервые встретятся люди, которые определяют мировой бокс в целом. Главная задача этого форума — объединить их, начать диалог, чтобы добиться реформ в нынешней структуре. Главным действующим лицом должны оставаться именно боксёры.

— Как вы думаете, этот форум поможет любителям при переходе в профессиональный бокс?

— Станет понятнее, как это возможно осуществить и имеет ли это смысл.

— Почему именно город Сочи был выбран для проведения этого события?

— Здесь создана уникальная спортивная инфраструктура, аналогов которой нет нигде в мире. Это сердце и душа России. Здесь царит олимпийский дух. Даже несмотря на то, что некоторые пытаются обесценить труд множества людей.

Хрюнов об отстранении российских спортсменов от Игр в южнокорейском Пхёнчхане

— К слову об Олимпиаде. Международный олимпийский комитет отстранил ряд российских спортсменов от Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Как вы оцените сложившуюся ситуацию?

— Считаю российских и советских спортсменов самыми сильными в мире. Их невозможно победить в честной борьбе. Если бы наши атлеты в полном составе попали на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею, то имели бы большие шансы занять первое место в общекомандном зачёте. Чтобы этого не произошло, применяются самые различные методы, которые я могу назвать фашистскими. В своё время Геббельс говорил, что «ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой». Всё, что говорится сейчас о допинге в российском спорте, является неправдой. Однако об этом продолжают упорно твердить, и некоторые начинают верить в это. При этом покушаются на самое святое. Дошли до того, что стали упоминать имя президента Путина.

— Что необходимо предпринимать для того, чтобы защитить наших атлетов?

— Сейчас инсинуации со стороны МОК дошли до предельной точки. Следовательно, скоро последуют решения со стороны России, а это мы делать умеем. Есть разговоры, что ряд стран пытается создать альтернативную комитету организацию, которая будет жить по другим правилам. Мне лично известны факты, когда лучшего спортсмена обвиняют в каких-либо нарушениях. Ведётся война со всем хорошим, что есть в России, — в попытке расколоть общество. Не стоит верить западной пропаганде.