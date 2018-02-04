Красивый конец: Гассиев нокаутировал Дортикоса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии
- РИА Новости
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04 февраля 2018
На этом всё! Доброй ночи!
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Теперь Гассиев помимо чемпионского пояса IBF обладает поясом WBA и выходит в финал Всемирной боксёрской серии, где встретится с украинцем Александром Усиком! А уже победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
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Ну что, друзья, поздравляем вас! Мы посмотрели один из самых интереснейших боёв за последнее время!
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ВСЁ!!! НОКАУТ!!! ДОРТИКОС УЛЕТЕЛ ЗА КАНАТЫ!!!
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Ещё один нокдаун! Снова встаёт Дортикос!
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Нет, поднялся Дортикос!
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ВСЁ! НОКАУТ! ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ПРОШЁЛ У ГАССИЕВА!
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Совсем не рискуют боксёры в последние минуты. Гассиеву нужно внимательно отработать.
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Начался последний двенадцатый раунд!
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Эх, ну просто каким-то чудом спасся Дортикос сейчас...