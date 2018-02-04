Красивый конец: Гассиев нокаутировал Дортикоса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии

Россиянин Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в 12-м раунде полуфинального боя Всемирной боксёрской суперсерии. Отечественный спортсмен защитил чемпионский пояс IBF и стал лучшим боксёром планеты в первом тяжёлом весе по версии WBA. В решающем поединке за титул WBSS Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который владеет поясами WBO и WBC. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в данной весовой категории. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию из Сочи.