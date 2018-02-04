Красивый конец: Гассиев нокаутировал Дортикоса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии

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Борислав Головин
Россиянин Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в 12-м раунде полуфинального боя Всемирной боксёрской суперсерии. Отечественный спортсмен защитил чемпионский пояс IBF и стал лучшим боксёром планеты в первом тяжёлом весе по версии WBA. В решающем поединке за титул WBSS Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который владеет поясами WBO и WBC. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в данной весовой категории. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию из Сочи.
Красивый конец: Гассиев нокаутировал Дортикоса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии
  • РИА Новости
Автообновление

  • 04 февраля 2018

    На этом всё! Доброй ночи!

  • Теперь Гассиев помимо чемпионского пояса IBF обладает поясом WBA и выходит в финал Всемирной боксёрской серии, где встретится с украинцем Александром Усиком! А уже победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. 

  • Ну что, друзья, поздравляем вас! Мы посмотрели один из самых интереснейших боёв за последнее время!

  • ВСЁ!!! НОКАУТ!!! ДОРТИКОС УЛЕТЕЛ ЗА КАНАТЫ!!!

  • Ещё один нокдаун! Снова встаёт Дортикос!

  • Нет, поднялся Дортикос!

  • ВСЁ! НОКАУТ! ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ПРОШЁЛ У ГАССИЕВА!

  • Совсем не рискуют боксёры в последние минуты. Гассиеву нужно внимательно отработать. 

  • Начался последний двенадцатый раунд!

  • Эх, ну просто каким-то чудом спасся Дортикос сейчас...

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