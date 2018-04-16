Крылатый снаряд: зачем в тренера команды ФНЛ Григоряна бросили петуха во время футбольного матча

На матчах сразу двух российских футбольных лиг произошли события с участием животных. Встречу «Машук» — «Ангушт» открыл дрессированный медведь Тима. Животное исполнило несколько трюков и поприветствовало зрителей. А во время игры «Факел» — «Луч-Энергия» один из фанатов гостей бросил живого петуха в главного тренера команды «Луч-Энергия» Александра Григоряна. О причинах такой выходки болельщика — в материале RT.

Матч ПФЛ зоны «Юг» между «Машуком» из Пятигорска и «Ангуштом» из Назрани, занимающими в турнирной таблице 12-е и 13-е места соответственно, закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. Однако большинству зрителей он запомнился не разгромным результатом, а необычной церемонией открытия.

Перед началом поединка на беговой дорожке стадиона «Центральный» появился дрессированный медведь по кличке Тима. Он похлопал присутствующим на трибунах болельщикам, призывая их активнее поддерживать свои команды, а затем взял в лапы футбольный мяч и передал главному арбитру встречи.

По словам ведущего на стадионе, традиция участия медведя в предматчевом перформансе будет продолжена на чемпионате мира — 2018. Именно Тиме предстоит открыть стартовый поединок турнира между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники» в Москве.

Зрители на трибунах были воодушевлены представлением, в то время как комментарии под обзором матча в интернете, куда вошла «церемония открытия», носили скорее негативный характер. Многие говорили о недопустимости дрессировки дикого животного, содержащегося в неподходящих для него условиях. События же самой встречи отошли на второй план.

Немногие вспомнят и результат матча 33-го тура ФНЛ в Воронеже между местным «Факелом» и «Лучом-Энергией» из Владивостока, который также ознаменовался представлением с участием животного. Однако в этот раз перформанс на стадионе был обращён к конкретному человеку — главному тренеру гостей Александру Григоряну.

На 40-й минуте первого тайма представитель фанатского движения «Луча-Энергии» подошёл к заграждению, отделяющему трибуны от технической зоны, и бросил живого петуха в сторону главного тренера команды со словами: «Саня, тебе подарок!» Птица не долетела до Григоряна, спланировав в сторону от тренерской скамейки, а затем и вовсе исчезла в неизвестном направлении. Однако оскорбительные высказывания в адрес специалиста продолжали доноситься из фанатского сектора на протяжении всего матча.

Идейные вдохновители перформанса сообщили о том, что птица была куплена в деревне за 500 рублей и доставлена на стадион под верхней одеждой.

«Пронесли под курткой. Шли вдвоём с парнем на центральную трибуну, а там досмотр очень условный. Заранее договорились с фанатами «Факела», что всё произойдёт на 40-й минуте. Это была совместная акция», — цитирует представителей фан-клуба Life.

Хотя имя хулигана не называется, сам Григорян утверждает, что ему знакома личность нарушителя спокойствия.

«Один до такой степени обнаглел, что сегодня организовал безобразие с петухом. Он за это на 15 суток сядет. Это бывший лидер фанатской группировки, который переехал в Санкт-Петербург. Он всем этим руководит, он шлёт сообщения с оскорблениями и угрозами. Всё зашло настолько далеко, что никто даже не представляет насколько», — прокомментировал специалист случившееся в интервью Sport24.

Как сообщается, нарушитель был задержан правоохранительными органами. Ему выписан денежный штраф в размере 5000 рублей и полугодовой запрет на посещение матчей.

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Конфликт между Александром Григоряном и фанатами «Луча-Энергии» начался в 2014 году. Тогда специалист добровольно покинул свой пост ради работы в «Тосно» после того, как у команды из Владивостока начались финансовые проблемы. Однако основной причиной ненависти болельщиков стала работа специалиста в «СКА-Хабаровске» — заклятом враге «Луча-Энергии». Болельщики обвинили тренера в трусости и неспособности держать своё слово.

«Да, мы знаем и чтим историю нашей команды. Александр Григорян — великолепный специалист, добивавшийся с «Лучом» наивысшего успеха в последнее десятилетие (выход в полуфинал Кубка России). Но точно так же мы знаем и чтим наши принципы. Мужчина должен отвечать за свои слова. Нельзя прийти к нам тренировать после Хабаровска и заявлять о мести, затем вернуться... в Хабаровск, говорить то же самое, теперь уже о Владивостоке, а потом, потеряв работу в Махачкале и «Арарате», снова как ни в чём не бывало вернуться в наш город», — говорится в заявлении фанатского объединения на сайте Sports.ru.

«Луч-Энергию» Григорян возглавил в декабре 2017 года, придя на смену словаку Жолту Хорняку, чья работа полностью устраивала болельщиков клуба. С этого времени фанаты развернули целую кампанию, направленную против главного тренера. Сам специалист не остаётся в стороне от конфликта и после каждого инцидента резко отвечает на нападки в свой адрес. По его словам, оставлять занимаемый пост он не собирается, однако и терпеть подобное не может, в первую очередь из-за того, что негатив с трибун влияет на игру команды.

«Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает всё возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу!» — высказался Григорян на пресс-конференции после матча 31-го тура ФНЛ с красноярским «Енисеем».

Кроме того, специалист рассказывал о том, что на его телефон неоднократно приходили сообщения с угрозами, и призывал вмешаться в конфликт представителей Российского футбольного союза (РФС) в связи с проявлениями экстремизма со стороны болельщиков «Луча-Энергии».

Тренер молодёжной команды «Луч-Энергия» Александр Тихоновецкий призвал болельщиков прекратить провокации, так как они негативно отражаются на имидже клуба. По мнению бывшего футболиста, только положительные результаты Григоряна смогут свести конфликт на нет.

«Везде есть такие люди, которые привносят негатив. Поэтому, я думаю, Григоряну надо проявить терпение, и только победами можно успокоить таких людей», — высказал своё мнение Тихоновецкий в интервью Sport24.

Инцидент будет рассмотрен Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.