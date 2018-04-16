«Альберт — страшный человек»: почему российские саночники не хотят работать с Демченко

В сборной России по санному спорту разгорелся конфликт между главным тренером команды Альбертом Демченко и его подопечными. Вслед за Семёном Павличенко с резкой критикой в адрес специалиста выступил Степан Фёдоров. Он рассказал, как брат трёхкратного призёра Олимпийских игр во время ЧМ в Кёнигзее подсыпал на трассу порошок, чтобы помешать другим спортсменам, а также заявил, что Демченко готовил сани для иностранцев и избивал своего тренера перед Олимпийскими играми в Сочи. В итоге 17 человек, входящих в состав национальной команды, обратились к руководству Федерации санного спорта России (ФССР) с просьбой убрать Демченко. Сам тренер назвал обвинения бредом, а президент ФССР Наталья Гарт заявила, что не верит в историю с порошком.

«Перед Олимпийскими играми в Сочи Демченко побил главного тренера»

Интервью ветерана сборной Степана Фёдорова стало лишь одной из составляющих серьёзного конфликта, который разгорелся между отечественными саночниками и Альбертом Демченко. Фёдоров, по сути, подтвердил всё то, о чём ранее рассказал его коллега Семён Павличенко. В частности, Степан заявил, что Демченко вместе со своим братом Олегом действительно рассыпал порошок на трассе, чтобы притормозить сани неугодных им спортсменов.

«Своими глазами видел, как он рассыпал порошок на чемпионате мира в Кёнигзее. Женская спринтерская гонка. Я поднимаюсь, а эти братья выбрали место, где камеры их не видят — и после первого виража женского старта рассыпают порошок, лично видел. Думаю, и они меня видели. Белое вещество — что же это было... не лёд раздроблённый, а какая-то соль или химикаты», — заявил Фёдоров в интервью «Life».

Спортсмен также вспомнил, что в преддверии Олимпийских игр в Сочи Демченко избил главного тренера сборной Александра Васина.

«Почему мы боимся Демченко? Была история, как он побил главного тренера сборной Васина. Это случилось на сборе в олимпийский сезон перед Играми в Сочи. Васин что-то ему сказал, а Альберт ударил тренера по лицу и повалил на землю. Многие стали свидетелями этого эпизода. То есть все понимают, что Альберт — страшный человек», — отметил Фёдоров.

По словам саночника, Демченко зачастую никак не помогал российским спортсменам, зато во время чемпионата Европы готовил сани для словака Йозефа Ниниса.

«Я просил их много раз сделать корректировки моих саней, и ничего, а словаку делали всё. Вот и как мне после этого не думать, что для Демченко это просто бизнес, деньги? Сани министерские, какого... ты вообще ими распоряжаешься?» — добавил Фёдоров.

В итоге 17 человек подписали письмо руководству Федерации санного спорта России (ФССР) с требованием убрать Демченко из сборной.

Сам тренер в ответ заявил, что не понимает, почему его подопечные ополчились против него, и назвал их откровения бредом. Специалист подчеркнул, что не собирается разговаривать ни с Фёдоровым, ни с Павличенко.

«Со Степаном ещё понятно — он не попал на летнюю подготовку и решил пошуметь, пойдя по пути Павличенко. А зачем сам Семён это делает, я не понимаю. Возможно, была цель вернуть в сборную тренера Эдуарда Бурмистрова (личный тренер Павличенко. — RT), но этот вопрос и без него бы решился после Игр», — рассказал Демченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

«На тренировке кричит: «Да вы уроды, ничего не умеете»

А началось всё с откровений Павличенко. На Олимпийских играх в Пхёнчхане он занял лишь 14-е место, после чего публично раскритиковал Демченко. В апреле же спортсмен забыл обо всякой политкорректности и высказал всё, что думает о главном тренере. Он заявил, что с самого начала конфликтовал с Демченко, поскольку тот настаивал, чтобы он ездил на его санях, а не на тех, которые делал личный тренер Семёна Эдуард Бурмистров.

Именно Павличенко поведал о том, как брат Альберта Олег во время чемпионата России — 2016 перед его заездом рассыпал на трассе специальный порошок, чтобы помочь трёхкратному олимпийскому призёру, который на тот момент ещё не завершил карьеру, одержать победу над Павличенко. Помимо этого Семён поведал, что Демченко относится к спортсменам с неуважением.

«На тренировке кричит: «Да вы уроды, ничего не умеете. Запомните, спортсмены — это рабочий материал, который всегда можно заменить». Когда переходят на личности, как Демченко, это уже угнетение. Пытался повлиять на него, на одном из командных собраний рассказал о его поведении. Не помогло», — заявил спортсмен в интервью «Чемпионату».

Также Павличенко рассказал, как главный тренер за деньги ремонтировал членам национальной команды сани.

«К примеру, в прошлом году он сделал мне сани, обтекатель которых был маловат. Я попросил переделать. Цена вопроса — 20 тысяч рублей. Был готов даже полтинник отдать за быструю работу. А он заломил 500 тысяч», — негодовал спортсмен.

Помимо этого Павличенко признался, что боится за свою безопасность после данного им интервью.

«Я реально боюсь за своё здоровье. Уже ведь был инцидент, почти покушение на убийство. Хорошо, мне трассу посыпали порошком, а не кинули туда грабли. Теперь приходится закрывать сани на замок», — добавил саночник.

Демченко же после громкого интервью подопечного неожиданно пошёл на компромисс и заявил, что личный тренер Павличенко Бурмистров теперь тоже будет работать в сборной России. Также специалист заявил, что намерен остаться на своём посту.

«Я готов работать, но только на тех условиях, которые считаю приемлемыми для деятельности в следующем четырёхлетии. Если все они не будут приняты, я буду очень тщательно думать. Не хочется совершать ошибку четырёхлетия. Это была моя первая четырёхлетка в качестве главного тренера, я получил необходимый опыт и набил шишек. И теперь понимаю политику Министерства спорта и всех остальных людей», — приводит «Р-Спорт» слова Демченко.

Примечательно, что интервью Павличенко вышло за день до заседания экспертного совета Министерства спорта по результатам российских саночников в олимпийском сезоне. В итоге они были признаны неудовлетворительными.

Но президент ФССР Наталья Гарт призналась, что не верит в историю о загадочном порошке, который братья Демченко якобы сыпали на трассу. А видеоролик, который в доказательство своих слов продемонстрировал Павличенко, она назвала «монтажом». Также Гарт опровергла информацию о том, что Демченко мог намеренно давать своему подопечные плохие сани.

«Этого быть не может, все понимают — первым за это получит главный тренер. Наверняка Демченко думал, что сани, которые настроил он, лучше. Я Семёна тоже пыталась убедить, что Альберт ему не враг и никогда не желал ему зла. Тем более не желал проиграть — это абсурд», — добавила она.

«Павличенко поступил эгоистично»

Конфликт между Павличенко и Демченко разгорелся сразу после окончания соревнований у мужчин на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Семён рассматривался как претендент на медали, но занял лишь 14-е место. Спортсмен рассказал, что к нему в сборной относились не лучшим образом, поскольку Демченко конфликтовал с его личным тренером Бурмистровым. Помимо этого Семён посетовал, что на Олимпиаде толком не успел обкатать личные сани, так как тестировал сани для Романа Репилова, который в итоге занял восьмое место. Демченко отреагировал незамедлительно.

«Я считаю выходку Семёна совершенно неприличной. Он поступил эгоистично, выгораживая себя и свой проигрыш на олимпийских стартах. На такой сложной Олимпиаде для всех нас и для нашей страны. Не люблю это качество в спортсменах — искать причины неудачи во всём и всех, кроме себя. Не хочу это комментировать. Пускай это останется на его совести», — приводит слова Демченко «РИА Новости».