Саночник Павличенко заявил, что конфликт его тренера с Демченко помешал успешно выступить на ОИ-2018

Российский саночник Семён Павличенко после завершения соревнований в одиночных санях заявил, что причиной его неудачного выступления на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане является конфликт его личного тренера с главным тренером сборной России Альбертом Демченко.

«То, что я хотел сделать сегодня, я сделал. Выполнил то, что планировал, поменял сани. Были ошибки, они глазу так не заметны, но они были. Просто ехал коряво. Просто дело в том, что мне не дали возможности их попробовать на тренировочной неделе, прикатать сани. Можно сказать, что я тестировал сани для Романа Репилова здесь на тренировочной неделе. Неохота сор выносить, но ситуация такая», — приводит слова Павличенко РИА Новости.

Он отметил, что его личный тренер не поехал с ним на Игры из-за конфликта с Демченко, и призвал главу Федерации санного спорта России (ФССР) Наталию Гарт вмешаться в сложившуюся ситуацию.

«В начале сезона было так, что покатался на санях Альберта, показал очень хорошее время. Предложил ему поставить мои старые полозья боевые, может, ещё быстрее будет. Принёс ему сани, пошёл на массаж, возвращаюсь, а он мне отдаёт совершенно другие сани, а не те, на которых быстро проехал. И дальше еду медленно. И это подстава. А на тех потом катался Роман. Ничего не имею против Романа Репилова, мы с ним дружим, у нас хорошая дружба, но Альберт запрещает ему со мной общаться, говорит, что я плохо на него действую», — посетовал спортсмен.

По итогам соревнований в одиночных санях Павличенко стал 14-м, уступив всем своим соотечественникам — Степану Фёдорову (13-й) и Репилову (8-й).

Ранее Репилов, комментируя своё выступление на ОИ, заявил, что ему не хватило психологического настроя.