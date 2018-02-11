Саночник Репилов: наверное, мне не хватило психологического настроя

Россиянин Роман Репилов прокомментировал своё выступление в соревнованиях в одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Сегодня я очень расстроился. Я пока не знаю, что помешало мне здесь выступить успешно. Наверное, цель была слишком близка. Я мог здесь выиграть, это должно было случиться автоматически. Наверное, мне не хватило психологического настроя», — приводит слова Репилова ТАСС.

Он отметил, что 15-е место в третьей попытке перечеркнуло все его старания и труды.

«Жизнь не заканчивается, я проведу работу над ошибками и через четыре года в Китае всё будет совершенно по-другому», — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что австриец Давид Глайршер стал чемпионом ОИ-2018 в соревнованиях в одноместных санях.