Саночник Репилов: наверное, мне не хватило психологического настроя
Россиянин Роман Репилов прокомментировал своё выступление в соревнованиях в одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Reuters
- © Arnd Wiegmann
«Сегодня я очень расстроился. Я пока не знаю, что помешало мне здесь выступить успешно. Наверное, цель была слишком близка. Я мог здесь выиграть, это должно было случиться автоматически. Наверное, мне не хватило психологического настроя», — приводит слова Репилова ТАСС.
Он отметил, что 15-е место в третьей попытке перечеркнуло все его старания и труды.
«Жизнь не заканчивается, я проведу работу над ошибками и через четыре года в Китае всё будет совершенно по-другому», — сказал спортсмен.
Ранее сообщалось, что австриец Давид Глайршер стал чемпионом ОИ-2018 в соревнованиях в одноместных санях.
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