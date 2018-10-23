ФХР не будет обжаловать решение CAS по дисквалификации российских хоккеисток

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Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением относительно мотивировочной части решений Спортивного арбитражного суда (CAS) об аннулировании результатов женской национальной команды на Олимпиаде 2014 года и запрете трём хоккеисткам выступать на Играх-2018 в Пхёнчхане.
ФХР не будет обжаловать решение CAS по дисквалификации российских хоккеисток
  • ©pixabay.com

«ФХР в понедельник получила мотивировочные решения CAS по делам Галины Скибы, Анны Шибановой и Инны Дюбанок. По мнению юристов, представлявших интересы спортсменок в CAS, дальнейшее обжалование решения в Федеральном суде Швейцарии будет нецелесообразно, поскольку отсутствуют основания для отмены решения спортивного суда», — приводит ТАСС текст заявления ФХР.

Отмечается, что окончательное решение по вопросу обжалования остаётся за хоккеистками.

В декабре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила восемь российских хоккеисток, а также аннулировала результаты их выступления на Играх-2014. В январе 2018-го пять россиянок были полностью оправданы, а Скиба, Шибанова и Дюбанок не были допущены на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Ранее гендиректор WADA рассказал о последствиях для РУСАДА в случае недопуска к данным московской лаборатории.

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