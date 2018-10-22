Гендиректор WADA рассказал о последствиях для РУСАДА в случае недопуска к данным московской лаборатории

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал, какие санкции грозят Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в случае непредоставления доступа к пробам и электронным данным московской антидопинговой лаборатории.
Гендиректор WADA рассказал о последствиях для РУСАДА в случае недопуска к данным московской лаборатории
  • Reuters

«Если российские власти не предоставят доступ к пробам и электронным данным до 31 декабря этого года, как было оговорено, РУСАДА снова потеряет статус соответствия. В таком случае WADA будет действовать немедленно. Более того, тут мы впервые сможем применить новый международный стандарт, который вступил в силу с 1 апреля 2018 года и даёт юридические основания для куда более жёстких и оперативных санкций, чем раньше», — приводит слова Ниггли «Спорт-Экспресс».

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах. При этом российская сторона до 31 декабря обязана предоставить базу данных московской антидопинговой лаборатории, которая будет проанализирована специалистами WADA.

Ранее стало известно, что WADA проведёт аудит РУСАДА в декабре.

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