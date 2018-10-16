WADA проведёт аудит РУСАДА в декабре
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведёт проверку в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) 11—12 декабря.
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт WADA.
Агентство проверит РУСАДА на предмет соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее глава WADA признался, что ему до сих пор приходится подробно объяснять причины восстановления РУСАДА.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube