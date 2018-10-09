Глава WADA признался, что ему до сих пор приходится подробно объяснять причины восстановления РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди признался, что ему до сих пор приходится объяснять представителям различных организаций причины восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я действительно трачу много времени для объяснения причин такого решения. Иногда мне это удаётся, иногда — нет. Это решение было неоднозначно воспринято в мире и вызвало комментарии в прессе», — приводит слова Риди ТАСС.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах. При этом российская сторона до 31 декабря обязана предоставить базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая будет проанализирована специалистами WADA.

Ранее глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд высказался о восстановлении РУСАДА.