Глава WADA признался, что ему до сих пор приходится подробно объяснять причины восстановления РУСАДА

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди признался, что ему до сих пор приходится объяснять представителям различных организаций причины восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Глава WADA признался, что ему до сих пор приходится подробно объяснять причины восстановления РУСАДА
  • РИА Новости

«Я действительно трачу много времени для объяснения причин такого решения. Иногда мне это удаётся, иногда — нет. Это решение было неоднозначно воспринято в мире и вызвало комментарии в прессе», — приводит слова Риди ТАСС.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах. При этом российская сторона до 31 декабря обязана предоставить базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая будет проанализирована специалистами WADA.

Ранее глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд высказался о восстановлении РУСАДА.

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