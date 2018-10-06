Освальд высказался о восстановлении РУСАДА

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Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд прокомментировал решение исполкома организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Освальд высказался о восстановлении РУСАДА
  • РИА Новости

«Я поддерживаю это решение. У меня не было права голоса, но я присутствовал на заседании в качестве наблюдателя. Думаю, мы должны перевернуть страницу, учитывая, что основные требования для восстановления были выполнены», — приводит слова Освальда ТАСС.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах. При этом российская сторона до 31 декабря обязана предоставить базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая будет проанализирована специалистами WADA.

В 2017 году 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх комиссией МОК под руководством Освальда, их результаты на Играх в Сочи аннулировали. Позже 28 спортсменов были полностью оправданы Спортивным арбитражным судом, а с ещё 11 было снято пожизненное отстранение.

Ранее сообщалось, что информатор WADA Виталий Степанов высказался о восстановлении РУСАДА.

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