Информатор WADA Степанов высказался о восстановлении РУСАДА

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов прокомментировал решение исполкома организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Информатор WADA Степанов высказался о восстановлении РУСАДА
  • РИА Новости

«WADA проявило гибкость в этой ситуации. Если вы посмотрите на ситуацию в России, то нет никаких изменений, а международные федерации мало что делают в этом направлении», — приводит слова Степанова РИА Новости.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах. При этом российская сторона до 31 декабря обязана предоставить базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая будет проанализирована специалистами WADA.

Ранее глава отдела расследований WADA заявил, что у него в России есть сеть информаторов.

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