Глава отдела расследований WADA заявил, что у него в России есть сеть информаторов
- Reuters
«Степановы не единственные российские информаторы WADA. Юлию и Виталия я знаю очень хорошо. У нас в России есть много информаторов, не только эти два храбреца», — приводит слова Юнгера ТАСС.
Показания Степановых стали одним из оснований для лишения РУСАДА статуса соответствия международному антидопинговому кодексу в 2015 году.
Ранее сообщалось, что WADA опубликовало список запрещённых веществ на 2019 год.