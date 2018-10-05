Глава отдела расследований WADA заявил, что у него в России есть сеть информаторов

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что у него в России есть сеть информаторов.

«Степановы не единственные российские информаторы WADA. Юлию и Виталия я знаю очень хорошо. У нас в России есть много информаторов, не только эти два храбреца», — приводит слова Юнгера ТАСС.

Показания Степановых стали одним из оснований для лишения РУСАДА статуса соответствия международному антидопинговому кодексу в 2015 году.

Ранее сообщалось, что WADA опубликовало список запрещённых веществ на 2019 год.