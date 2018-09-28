WADA опубликовало список запрещённых веществ на 2019 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещённых веществ и методов на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Этот список, обновляющийся ежегодно, является одним из краеугольных камней глобальной антидопинговой программы. Крайне важно, чтобы мы опережали тех, кто стремится обмануть систему, поэтому эксперты рассматривают такие источники, как научные и медицинские исследования, собранные правоохранительными и фармацевтическими компаниями», — говорится в комментарии главы WADA Крейга Риди.

Список публикуется за три месяца до его вступления в силу 1 января 2019 года, чтобы спортсмены и их команды смогли своевременно ознакомиться с любыми изменениями.

Ранее сообщалось, что Риди ответил на критику в адрес организации за восстановление в правах РУСАДА.