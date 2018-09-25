Глава WADA Риди ответил на критику в адрес организации за восстановление в правах РУСАДА

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ответил спортсменам на критику в адрес организации за восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Глава WADA Риди ответил на критику в адрес организации за восстановление в правах РУСАДА
  • Reuters

«Я бы хотел спросить спортсменов, а каков альтернативный вариант? В том, что мы делаем, есть ключевой элемент — доступ к допинг-пробам и данным, которые позволят продолжить процесс рассмотрения дел», — цитирует Риди Inside The Games.

Он также отметил, что не стоит продолжать затягивать восстановление российской стороны, так как доступ к данным Московской лаборатории даст информацию для рассмотрения действующих дел и возможного открытия новых.

«В Московской лаборатории около 2800 допинг-проб, которые мы хотим увидеть, чтобы продолжить рассмотрение действующих дел и, возможно, открыть новые. Если бы критикующие нас знали это, то выражали бы нам больше сочувствия», — заявил Риди.

Ранее комиссия спортсменов WADA негативно восприняла новость о восстановлении РУСАДА.

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